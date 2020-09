OHL-man van het seizoenbegin Kamal Sowah: “Hard werken loont” Herman Meersseman

13 september 2020

12u28 0 Leuven Dat het door blessurelast gehavende OHL Standard zou kloppen, durfden alleen de grootste positivo’s onder de tweeduizend fans in de tribune en de duizenden thuis voor hun TV hopen. Man van de match Kamal Sowah (20) zag het zo. “Die zes op zes tegen Beveren en Standard is de vrucht van en een beloning voor twee maanden keihard werken.”

Het was de eerste thuiszege van OHL dit seizoen, en de eerste nederlaag voor Standard. Nochtans was OHL niet zo goed aan de match begonnen. “En ook bij het begin van de tweede helft werden we gedomineerd door Standard. Maar in die moeilijke periodes in de match sleurde onze twaalfde man er ons door en ik was, net als de voorbije wedstrijden, bijzonder gecharmeerd door de verantwoordelijkheidszin van al mijn spelers die de afwezigheid van een aantal titularissen prima opvangen, eendrachtig deden zij de match kantelen”, was coach Marc Brys vol lof over de fans en zijn team.

Brys posteerde Sowah op de linkerflank waar hij in het eerste kwart van de wedstrijd, onder de druk van de Rouches, vooral linksback was. Na het uitvallen van Croizet vroeg in de tweede helft nam hij weer zijn vertrouwde rol van kilometervreter centraal in het middenveld op, en bij één van zijn infiltraties werd hij subtiel door Mercier bediend en hij scoorde zijn eerste van het seizoen.

“Wat ik van die positiewissels vind? Ik heb daar geen moeite mee en geen bedenkingen bij”, zegt Sowah. “Als ik maar mag spelen, waar ik dan moet lopen, heeft geen belang. Ik tracht gewoon zo goed mogelijk uit te voeren wat de coach me vraagt, op welke positie ook.”

“Dat wij dank zij mijn eerste goal van het seizoen Standard met 1-0 klopten, maakt mij blij. Maar ik ben vooral gelukkig omdat wij als ploeg sterk presteerden. Ik scoorde omdat Xavier Mercier me die bal prima inspeelde, en als wij wonnen, was dat vooral omdat de hele ploeg weer sterk en solidair en gedreven speelde. Ik zie het ook als een beloning voor twee maanden ontzettend hard werken op de training. En of het nu tegen Genk, Standard of Beveren is: wij beginnen de match met de overtuiging dat we, ondanks de blessures en het steeds weer inpassen van nieuwkomers, kunnen winnen.”