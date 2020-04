OHL heeft proflicentie beet Joris Smets

09 april 2020

10u54 1 Leuven De Licentiecommissie heeft in haar vergadering van woensdag zowel de Belgische als de Europese licentie verleend aan OH Leuven voor het voetbalseizoen 2020-2021.

Dankzij die Belgische proflicentie kan OHL volgend seizoen uitkomen in de Jupiler Pro League en in de Proximus League. Op 31 maart kreeg OH Leuven al een positief advies van licentiemanager Nils Van Brantegem, nadat het zijn dossier had verdedigd.

“Knap dat onze club ook voldoet aan de extra voorwaarden voor het verkrijgen van de Europese licentie”, klinkt het. “Het gaat dan om het stadion, de infrastructuur, de organisatie, de financiën…”

OH Leuven hoopt dat er nu snel duidelijkheid komt over de modaliteiten van het stopzetten van dit seizoen, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van de Pro League. Er moet nog beslist worden of OHL volgend seizoen in 1A of 1B zal voetballen.