Officina Clandestina krijgt nieuw jasje als Casa Del Popolo EDLL

14 juni 2019

16u00 1 Leuven Casa Del Popolo: een nieuw Italiaans restaurant in Leuven. De locatie is velen niet onbekend: Sint-Antoniusberg 6, waar voordien zes jaar Officina Clandestina was. Uitbater Pino geeft het restaurant een nieuwe look en opende afgelopen maandag samen met Sonia Gasparini de deuren.

“Pino had vroeger op deze locatie het restaurant Officina Clandestina. Op een bepaald moment kwam ik hier eten en vroeg hij of ik geen zin had om na te denken over een nieuw concept. Ik wou sowieso opnieuw iets opstarten in de horeca, omdat mijn kinderen ook graag in de sector werken. Wel met de focus op Italiaans”, zegt Sonia Gasparini, die voordien bij 30CC in Leuven werkte. Ook zoon Vito (22) zal helpen in de zaal. “De laatste twee jaar heb ik veel in de horeca gewerkt en dat wil ik met plezier blijven doen in een familiebar”, zegt hij. Dochter Tosca zorgde al voor de muurschilderingen in het restaurant.

Focus op Italiaanse dranken en volkskeuken

Zowel Pino als Sonia hebben Italiaanse roots. “Het Italiaanse aspect moest aanwezig zijn. Mijn roots liggen in Reggio Emilia en Pino komt uit het centrum van Italië”, aldus Sonia. Casa Del Popolo biedt wel honderd verschillende wijnen aan. “We willen de focus leggen op Italiaanse natuurwijnen. Daarnaast hebben we ook enorm veel grappa’s, Italiaanse likeur, en een Italiaans biertje dat uit de streek van Reggio Emilia komt”, vertelt Sonia. Voordien was Officina Clandestina een gastronomisch restaurant, maar daar wil het nieuwe Casa Del Popolo van afstappen. “In de keuken zal je vooral anti-pasti, pasta’s en panini’s vinden. We gaan ‘s morgens open, dus ook ontbijten is mogelijk en we bieden lunchboxen aan die je kan meenemen”, klinkt het.

Cultureel aspect

Aangezien Sonia uit de cultuursector komt, kon ook dat element niet ontbreken. “Ik wou iets doen met muzikanten en cultuur”, aldus Sonia. “In Casa Del Popolo zullen we beginnende muzikanten en beeldende kunstenaars mogen de kans geven om op te treden en hun werk uit te hangen in de expositieruimte.” Casa Del Popolo moet een nieuwe ontmoetingsplek worden met culturele activiteiten voor jong en oud. Vandaar ook de naam, die letterlijk wordt vertaald naar ‘volkshuis’. Momenteel hangen er foto’s uit van het project ‘Framed’ van Inge Trienkens.

Eerste live optreden

Vanaf september zullen er wekelijks op donderdagavond live optredens zijn. De muziekgenres variëren van klassiek tot jazz. Op 27 juni organiseert Casa Del Popolo al een eerste live optreden met de Italiaanse band ‘Calabro 38’.

Meer informatie is terug te vinden op hun Facebookpagina ‘Casa Del Popolo’.