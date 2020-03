Officieel voorrangsbewijs voor zorgpersoneel in Leuven: “Geldig in supermarkten en apothekers” Bart Mertens

20 maart 2020

16u00 5 Leuven In Leuven krijgen zorgverleners vanaf nu voorrang in supermarkten, voedingswinkels en apotheken. Het stadsbestuur levert een speciaal ‘winkelpasje’ af aan zorgverleners en komt daarmee tegemoet aan mensen die na een shift in het ziekenhuis of na een drukke dag van consultaties geconfronteerd werden met lege winkelrekken.

Zorgverleners werken lange en onregelmatige uren tijdens deze coronacrisis. Daarom voert Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) voorrangsbewijzen in waarmee zorgpersoneel voorrang krijgt in alle Leuvense supermarkten, voedingswinkels en apotheken. De speciale winkelpasjes worden vandaag en de komende dagen verdeeld. “Supermarkten en andere voedingswinkels moeten omwille van de coronacrisis een strikt beleid voeren over het aantal mensen dat gelijktijdig de winkel mag betreden. Dat moet ervoor zorgen dat mensen voldoende afstand kunnen houden tijdens het winkelen. Daardoor ontstaan er wachtrijen aan de winkel. Ons zorgpersoneel klopt lange uren en moet snel in en uit de winkel kunnen om het nodige aan te kopen. We hebben ervoor gekozen om een uniform pasje te maken. Zo is het duidelijk voor het winkelpersoneel en andere wachtende klanten.”

Ons zorgpersoneel klopt lange uren en moet snel in en uit de winkel kunnen om het nodige aan te kopen Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

De stad verdeelt de pasjes nu aan huisartsen en apothekers. Andere zorgverleners zoals medewerkers van ziekenhuizen, thuiszorg en woonzorgcentra zullen het voorrangsbewijs via hun werkgever krijgen. Ook andere steden en gemeenten tonen interesse in de Leuvense aanpak. “Dat bewijst dat zorgverleners over het hele land de noodzaak voelen om op korte tijd hun boodschappen te kunnen doen. We moeten in deze moeilijke periode alles doen wat we kunnen om de zorgsector te ondersteunen”, besluit burgemeester Ridouani.