Off the GRID: de nieuwe kunstruimte in Leuven

24 mei 2019

13u10 0 Leuven Cas-co vzw en de stad presenteren vrijdag het gloednieuwe kunstplatform Off the GRID. Vanaf oktober kunnen artistieke makers hier ruimte en plaats vinden voor diverse en experimentele projecten.

Op zaterdag 1 juni wordt Off the GRID officieel voorgesteld. Kunstenaars, denkers en makers worden uitgenodigd om zelf actief aan de slag te gaan en zo vorm te geven aan de nieuwe plek. Enkele kunstenaars gaven vandaag al een voorsmaakje van het eerste project dat tot stand kwam in het kader van het beeldende kunstplatform Off the GRID. Als opening op het eerste programma zullen drie kunstenaars op 1 juni voor de eerste keer GENERALE presenteren, een 10-uur durende performance waar ze in één dag in één ruimte vijf verschillende tentoonstellingen improviseren voor een publiek.

Schepen van cultuur, Denise Vandevoort, over het nieuwe project: “Beeldende kunsten is iets waar we in Leuven te weinig traditie in hebben. Leuven staat niet bekend als een stad van beeldende kunsten. Dat merk je aan het feit dat we weinig gallerijen hebben en geen kunsthogescholen. Daar willen meer en meer verandering in brengen. In die zin vind ik dit initiatief heel belangrijk. Ik hoop dat kunstenaars vanuit deze ruimte meer kunnen gezien worden en zich lanceren”, aldus Denise Vandevoort.

Off the GRID biedt de artistieke projecten onder andere ruimte, tijd, materiaal, maar ook een startbudget tussen 1000 en 5000 euro. De nieuwe kunstruimte vindt plaats in de gebouwen van Cas-co, Vaartstraat 94 in Leuven. Meer informatie over het programma van 1 juni is terug te vinden op de vernieuwde website https://offthegrid.community/