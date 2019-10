Oef! Zonnewagen KU Leuven geslaagd voor de technische keuring Bart Mertens

11 oktober 2019

11u33 4 Leuven De zonnewagen van de KU Leuven is goedgekeurd voor de start van het wereldkampioenschap voor zonnewagens in Darwin in Australië. Op 13 oktober zal het team van studenten ons land vertegenwoordigen in de Bridgestone World Solar Challenge. Dat is een race van 3.021 km dwars door de Australische woestijn.

Nu zondag gaat de Bridgestone World Solar Challenge van start met 46 teams uit 23 landen. Na een derde plaats op het WK in 2017 en een overwinning tijdens de Carrera Solar Atacama in Chili gaat het studententeam voor goud. Het liep bijna mis, maar de technische keuring voor de zonnewagen van de KU Leuven is uiteindelijk binnen. Goed nieuws want net voor de keuring dook er nog een probleem op. “Vlak voor de technische keuring zijn er nog enkele controlestops geoefend. Bij zo’n controlestop moet de wagen van de baan op de onverharde weg rijden. Hierbij reed de wagen door een diepe put waardoor de onderkant tegen de grond schuurde en de lak en carrosserie beschadigd raakten. We zijn direct teruggereden naar de werkplaats om dit te maken. Na enkele uren plamuren en schuren is onze boeg weer zo goed als nieuw”, aldus Inge Habets van het Agoria Solar Team.

“Het was even spannend omdat we nooit op voorhand kunnen weten of we door alle controles geraken”, voegt Robin Paenen, mechanisch ingenieur van het Agoria Solar Team, er nog aan toe. Het team moest wel enkele aanpassingen maken aan de wagen om aan de regels te voldoen. “Uiteindelijk zijn we op elke ‘stage’ geslaagd wat wil zeggen dat we mogen starten aan het wereldkampioenschap. Dat is iets waar we met het team al vijftien maanden naar toe werken.”