Norbertuspoort kanshebber voor Onroerend Erfgoedprijs Kim Aerts

22 juli 2019

16u50 0 Leuven De Norbertuspoort aan het Abdij van Park is een van de drie laureaten voor de vierde editie van de Onroerend Erfgoedprijs. De Norbertuspoort - vroeger een graansilo - herbergt onder andere een geavanceerde geluidsbibliotheek.

De Onroerenderfgoedprijs plaatst elk jaar bijzondere erfgoedprojecten in de kijker. Dit jaar ligt de nadruk op erfgoed dat in de regel niet toegankelijk is voor het grote publiek. Een externe jury heeft uit 19 inzendingen de drie laureaten gekozen. De Norbertuspoort in Leuven is het noordelijke poortgebouw van de site Abdij van Park. Het ooit vervallen gebouw werd opgewaardeerd tot een passend kader om oude muziek te beleven. De poort herbergt een documentatiecentrum, een geluidslaboratorium, een digitale bibliotheek en diverse vergader- en werkplekken. De afwerking en inrichting vormen een totaalconcept: het meubilair en de details zijn afgestemd op het historische gebouw, maar dus niet toegankelijk voor de grote massa.

“De Norbertuspoort was vroeger een graansilo en kreeg een herbestemming tot een onderzoekscentrum waar digitale spitstechnologie wordt gebruikt. Er wordt daar toponderzoek geleverd naar onder andere de geschiedenis van de Vlaamse polyfonie, gregoriaans en muziek voor beiaard. Het wordt er op de meest geavanceerde manier benaderd. We werken er nauw samen met de KU Leuven en de Alamire Foundation", zegt Carl Devlies (CD&V), schepen van Onroerend Erfgoed. “Wij gaan er alles aan doen om die prijs in de wacht te slepen. Het is echt een belangrijk project voor Leuven. Op Open Monumentendag 8 september zullen we de deuren openzwaaien voor het grote publiek”, licht Devlies een tipje van de sluier.

De Norbertuspoort neemt het onder andere op tegen het Gildehuis van de Vrije Schippers, een historisch dubbelhuis dat herbestemd werd als werkplek voor het Gentse Havenbedrijf. Derde kandidaat is de 300 jaar oude hoeve Hof Ter Beemt in Zingem. Het werd door 7 jonge gezinnen ecologisch en energiezuinig getransformeerd tot een nieuwe thuis.

“Met deze prijs willen we een paar minder bekende parels in de kijker plaatsen. Als minister van Onroerend Erfgoed doe ik een warme oproep aan iedereen om als vakkundig jurylid deze prachtige gebouwen ter plaatse te gaan bekijken”, zegt bevoegd minister Ben Weyts (N-VA).

De winnaar van de Onroerenderfgoedprijs wordt bekendgemaakt op vrijdag 4 oktober 2019. Stemmen op zijn favoriete laureaat kan via www.onroerenderfgoedprijs.be. Op zondag 8 september 2019 nemen de 3 laureaten deel aan Open Monumentendag. Elke laureaat wint een bedrag van 2.500 euro. De uiteindelijke winnaar ontvangt daarnaast een bedrag van 12.500 euro.