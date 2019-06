Nood aan een blokpauze? Loop dan even langs het Marathonradiohuis in Leuven!

Radiozender MNM steunt de blokkende studenten drie weken lang vanuit het radiohuis in Leuven EDLL

03 juni 2019

15u50 0 Leuven Gisterenmiddag werd het startschot gegeven van de achtste editie van Marathonradio. Drie weken lang steunen MNM-dj’s de studenten tijdens de blok. Ook dit jaar wordt Marathonradio weer live uitgezonden vanuit het radiohuis in de Boekhandelstraat in Leuven.

Nood aan een pauze tijdens het studeren? Loop even langs het radiohuis en vraag je favoriete plaat aan, ontmoet medestudenten tijdens een live concert of zwaai even naar je favoriete radio-dj. Zoals ieder jaar staan er weer tal van optredens op de planning van Marathonradio. De eerste dag van de week wordt ingezet met Gers Pardoel. Een overzicht van de geplande optredens, die telkens plaatsvinden om 19 uur, vind je hieronder:

3/06 Gers Pardoel

4/06 Duncan Laurence

5/06 K3

6/06 Niels Destadsbader

7/06 SLM

8/06 Willy Sommers

9/06 Milow

10/06 Milo Meskens

11/06 Kate Ryan

12/06 Woodie Smalls

13/06 OT

14/06 Tourist LeMC

15/06 De Romeo’s

16/06 Laura Tesoro

17/06 Suzan en Freek

18/06 Regi

19/06 Loic Nottet

20/06 Samson & Gert

Via de MNM-app is het mogelijk om overal live te luisteren, maar vergeet natuurlijk niet te studeren. Presentatoren van dienst? Dorianne Aussems, Sander Gillis en Brahim. Marathonradio loopt nog tot en met vrijdag 21 juni.