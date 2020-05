Nog tot donderdag kan je helden nomineren die lekkere taart krijgen van Merci Leuven Bart Mertens

20 mei 2020

17u30 0 Leuven Nog tot en met donderdag kan je helden nomineren die een lekkere taart verdienen voor hun inspanningen tijdens de coronacrisis. De taartenbus van Merci Leuven trok eerder al door de stad. Team Merci Leuven hield toen onder meer halt aan het UZ Gasthuisberg, het Heilig Hartziekenhuis, WZC Vogelzang, WZC Sint Vincentius en trakteerde ook burgemeester Ridouani (sp.a) op een taart.

Merci Leuven geeft tweemaal honderd taarten weg om de stille krachten die zich blijven inzetten in deze coronacrisis te bedanken. “Hoe kunnen we beter ‘merci’ zeggen dan met een stuk taart en een ‘zjat kaffee’?”, zegt Laurent Genin van Team Merci. “Er zijn heel veel helden in deze crisis en ook deze crisis kent mooie en warme verhalen. We willen onze helden graag bedanken en ze een zoet hart onder de riem steken.” Op maandag 18 mei maakte de bus van Merci Leuven opnieuw een ronde door Leuven. Deze keer werd er onder meer halt gehouden bij enkele stadsdiensten. Steven Vercammen: “Deze keer hield de taartenbus halt bij de helden van de reinigingsdienst, de groendienst en trakteerden we de mensen van bpost op een stukje taart. Ook een stop in het stadskantoor stond op het programma. En we beloonden het luisterend oor Telefonisch Informatiecentrum met een welverdiende fikse portie heerlijke taart. Zij zijn allemaal blijven werken om onze stad draaiende te houden en dat is geweldig straf.”

Het is de bedoeling om ook de niet meteen zo voor de hand liggende helden een gezicht te geven Mede-initiatiefnemer Geert Geuten

Uiteraard zullen de mensen achter ‘Merci leuven’ lang niet iedereen kunnen bereiken, want de helden zijn overal. Daarom vragen ze nogmaals aan elke Leuvenaar om zijn of haar held te nomineren. “Op deze manier kunnen we nog eens 100 Leuvenaars bedanken”, legt mede-initiatiefnemer Geert Geuten uit. “Het is de bedoeling om ook de niet meteen zo voor de hand liggende helden een gezicht te geven. Je held nomineren kan met een korte boodschap -heel graag met foto of een video- in een berichtje naar mijnheld@mercileuven.be.” Nomineren kan nog tot donderdag 21 mei om 21.21 uur. De genomineerde helden worden virtueel in bloemetjes gezet op social media maar de honderd warmste nominaties worden tijdens het weekend van 23 mei verrast met een persoonlijke ‘ZUUTe’ taart, netjes aan de deur geleverd.