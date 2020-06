Nog maar 120 zwemmers toegelaten in zwembad Provinciaal Domein Kim Aerts

26 juni 2020

15u37 0 Leuven Vanaf woensdag opent ook het zwembad in het Provinciaal Domein in Kessel-Lo opnieuw. Alleen zal het bezoekersaantal stevig teruggeschroefd worden. Per tijdsblok zijn er nog maar 120 mensen toegelaten in plaats van 2.000.

De provincie Vlaams-Brabant besliste om de zwembaden in haar recreatiedomeinen te openen vanaf woensdag 1 juli. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is de capaciteit van de zwembaden verminderd. Ook zullen de zwemmers rekening moeten houden met aan aantal veiligheidsmaatregelen. Zo kan men alleen het zwembad binnen als je op voorhand een online ticket hebt gekocht. Om voldoende afstand te kunnen bewaren in het zwembad werd de capaciteit verminderd tot 10 vierkante meter zwemoppervlak per persoon. Voor Kessel-Lo betekent dat van 2.000 naar 120 personen. De tijdsblokken in Kessel-Lo gelden van 11 tot 14 uur en van 15 tot 18 uur. Wie wil zwemmen moet reserveren door vooraf online een ticket te kopen via www.vlaamsbrabant.be/zwemmen. Men kan met 1 login maximaal 6 tickets kopen per dag. De kassa’s zijn enkel open voor de controle van de online tickets. Ter plaatse zal men geen ticket kunnen kopen.

Geen burkini

“In het zwemgedeelte van de domeinen is het verplicht om echte zwemkledij, gemaakt van zwemstof, te dragen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Na de commotie van afgelopen zomer hebben we onze voorschriften verduidelijkt zodat er geen misverstanden meer kunnen zijn.” Zo moeten heren een zwembroek dragen tot boven de knie en zonder zakken. Vrouwen moeten een ééndelig, aansluitend en uit zwemstof gemaakt badpak dragen tot boven de knie, zonder zakken en tot boven de elleboog, tankini of bikini. Enkel een badmuts mag het hoofd bedekken.

Rookvrij

“Het voorbije seizoen ontvingen we veel vragen over roken in de domeinen”, zegt gedeputeerde Ann Schevenels. “Om een fijne dag voor iedereen te garanderen, voeren we geen algemeen rookverbod in, maar komen er rookvrije zones op plaatsen waar veel kinderen zijn. We stappen mee in Generatie Rookvrij.” Concreet wil dat zeggen dat er een rookverbod geldt in de zwembaden en speeltuinen. De rookvrije zones worden aangeduid zodat er geen misverstanden kunnen zijn.

Registreren

Er komt een nieuw toegangs- en registratiesysteem voor de bezoekers van de provinciedomeinen met een openluchtbad. Aan de toegang van de provinciedomeinen Huizingen, Halve Maan en aan het zwembad van Provinciedomein Kessel-Lo zal de identiteitskaart getoond moeten worden. “Iedereen moet zich aan het onthaal aanmelden met zijn of haar identiteitskaart”, zegt Schevenels. “Op basis van de identiteitskaart kan het online ticket gecontroleerd worden en kunnen we de veiligheid in de domeinen verhogen.” Door de politie geregistreerde amokmakers kunnen immers, na controle van de identiteitskaart aan het onthaal, de toegang tot het domein geweigerd worden. De controle door de domeinmedewerkers gebeurt volledig volgens de richtlijnen van de privacywetgeving. Kinderen onder de 12 jaar moeten vergezeld zijn van hun ouders. Als er twijfel bestaat over de leeftijd van de kinderen mogen ze het domein niet in.