Nog geen einde aan de Zomer van Sint-Pieter: “Recordopkomst in zicht!” Bart Mertens

21 augustus 2019

14u55 0 Leuven Met het einde van ‘Het Groot Verlof’ heeft de Leuvense festivalzomer zijn laatste noten nog niet gespeeld. ‘Zomer van Sint-Pieter’, het klassieke muziekfestival van 30CC, loopt nog tot en met vrijdag 30 augustus.

In de laatste acht concerten van deze editie geniet je van strijkkwartetten, grootse barok of exotische klanken uit de Bengalen. Schepen van Cultuur Denise Vandevoort (sp.a) blikt graag terug op het succes van de voorbije 27 concerten. “Veel muziekliefhebbers maar ook toeristen, toevallige passanten en collega-muzikanten genoten van de concerten. We mogen spreken van een bijzonder grote opkomst. Sinds de start op 2 juli staat de teller al op 6.807 bezoekers. Daarmee stevent het festival af op een recordopkomst.

Parels

Zomer van Sint-Pieter is een unieke formule in onze Leuvense zomer. Straffe uitvoerders die klassieke parels serveren in een gebald concert, het is voor velen de ideale middagpauze. Bovendien geniet je ervan in prima indoor-omstandigheden dus een hittegolf of een vroege herfst hoeven de pret niet te drukken.” Nog tot en met vrijdag 23 augustus focust het festival op strijkkwartetten. Meer info: www.30CC.be/zomer