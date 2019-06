Nog een laatste keer dansen in het legendarische café The Seven Oaks? Dit weekend is het moment! Vanaf maandag is het café definitief gesloten EDLL

29 juni 2019

The Seven Oaks, het legendarische café in de Hanengang in Leuven, is dit weekend voor de laatste keer open. Nog tot morgenavond houdt het café een afscheidsweekend met dj’s van vroeger en nu. Het belooft nog een stevig feest te worden. Vijftien jaar lang was het nachtleven in The Seven Oaks een immens succes, vooral bij de Leuvense studenten. Maar maandag sluit cafébaas Roel Verhoeven definitief de deuren. Het gebouw wordt verkocht en krijgt een nieuwe bestemming. Wie nog een laatste keer wil dansen, al dan niet op de banken, zakt maar beter af naar de historische Hanengang.