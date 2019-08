Nog dit jaar shuttles vanuit parking Vaartkom Bart Mertens

20 augustus 2019

18u30 0 Leuven Project Benedenstadparking is niet de enige troef voor de toekomst van de Leuvense benedenstad. Het stdasbestuur wil ook parking Vaartkom inzetten om bezoekers van de stad parkeerruimte te bieden in dat stadsdeel. “De gratis shuttles richting centrum zouden nog dit jaar een feit moeten zijn”, zegt schepen David Dessers (Groen).

Parking Vaartkom is zoals bekend sinds augustus vorig jaar volledig eigendom van de stad Leuven. Volgens schepen Carl Devlies (CD&V) raakt de parking steeds bekender bij de bezoekers van Leuven maar de wandelafstand tot in het centrum is voor sommige mensen toch nog te groot. Om de duizend beschikbare parkeerplaatsen beter in te vullen, wil het nieuwe stadsbestuur nu gratis shuttles inzetten tot aan het centrum. “Dat klopt en die shuttles zouden nog voor het einde van het jaar een feit moeten zijn”, zegt schepen David Dessers (Groen). “In een eerste fase zouden de shuttles rijden op vrijdag en zaterdag. We blijven ook het idee van onbemande shuttles onderzoeken maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek. In parking Vaartkom willen we ook deelfietsen gaan aanbieden aan de mensen. Een groot Mobipunt komt er voorlopig niet. Parking Vaartkom kan ook een belangrijke rol spelen in het verhaal van een goede bereikbaarheid voor de Vismarkt en omgeving, net zoals parking Benedenstad daar een rol in zal spelen.”