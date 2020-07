Nog 3 coronapatiënten in Gasthuisberg JSL

17 juli 2020

17u47 1 Leuven In UZ Leuven worden er momenteel nog drie coronapatiënten verzorgd. Begin april werden er op een hoogtepunt 158 patiënten verzorgd met COVID-19.

UZ Leuven is het referentielabo voor het testen op het coronavirus en verzorgt patiënten met COVID-19. In het ziekenhuis worden momenteel 3 patiënten verzorgd met COVID-19. Daarvan liggen 2 patiënten op intensieve zorg, waarvan er 1 beademd wordt. Er revalideren 7 ex-COVID-19-patiënten in campus Pellenberg.