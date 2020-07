NMBS start onderzoek naar incident in Leuven station: “Racisme en agressie zijn ontoelaatbaar” Joris Smets

10 juli 2020

16u27 2 Leuven De NMBS is een intern onderzoek gestart naar een incident dat gisteren plaatsvond in het station van Leuven. Vier agenten van Securail spreken een vrouw aan die geen mondmasker draagt in het station. Een van de agenten geeft de vrouw een duw en een andere agent gaat in een verhitte discussie met de vrouw die aan het filmen is.



Het incident vond gisterennamiddag plaats in het station van Leuven. Mondmaskers zijn voor iedereen verplicht in het station, maar de vrouw in kwestie draagt er geen. De agenten van Securail spreken haar hierop aan, waarna er een verhitte discussie volgt. Op de beelden is te zien dat een van de agenten de vrouw een duw geeft. Een andere agent zou zich racistisch uitlaten tegenover de vrouw die aan het filmen is. De NMBS geeft geen commentaar zolang het onderzoek loopt, maar op Twitter laten ze wel weten dat er een intern onderzoek gestart is en de nodige maatregelen genomen zullen worden.

“Respect voor iedereen, dat is de waarde die #NMBS hoog in het vaandel draagt! Racisme en agressie zijn ontoelaatbaar. Intern onderzoek naar de context van dit incident is opgestart. Alle nodige maatregelen zullen genomen worden”, aldus vervoersmaatschappij NMBS op Twitter.