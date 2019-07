Nijpend tekort aan agenten in Vlaams-Brabant Kim Aerts

23 juli 2019

20u17 1 Leuven De politiekorpsen in Vlaams-Brabant kampen met een personeelstekort van 404 agenten. Om die achterstand weg te werken, wordt de selectieprocedure van negen maanden eenmalig ingekort tot tien werkdagen via de zogeheten ‘fasttrack’. Op die manier hoopt de politie in december met 80 nieuwe kandidaten aan de opleiding te beginnen.

In concreto zouden er in Vlaams-Brabant 2.737 agenten aan de slag moeten zijn, maar ontbreken er 205 agenten. Als je daar nog eens de 199 agenten bijtelt die langdurig ziek zijn, overgeplaatst zijn of een speciale verlofregeling hebben, zit men in Vlaams-Brabant met 15 procent te weinig agenten.

“Die tekorten variëren sterk van politiezone tot politiezone”, zegt gouverneur Lodewijk De Witte. “Dat gaat van 6 tot 25 procent. En als iemand vertrekt kan die niet meteen vervangen worden. Bij de federale politie is er nog een grotere onderbezetting wat ook implicaties heeft op de lokale zones omdat zij zo extra belast worden. Enkel het aantal agenten voor de luchthaven staat momenteel op peil”, stelt De Witte. Om het aantal agenten in Vlaams-Brabant op te krikken werd nu de ‘fasttack’-procedure in het leven geroepen. Kandidaat-inspecteurs kunnen op die manier vermijden dat ze negen maanden moeten wachten om te weten of ze worden toegelaten tot de opleiding. De selectieproeven zouden nu eenmalig op tien werkdagen achter de rug moeten zijn. “Maar het is wel de bedoeling dat we die fasttrack in de toekomst nog herhalen. Ondertussen hebben al 150 kandidaten zich gemeld en normaal mogen elke jaarhelft maar 40 personen starten aan de opleiding. Nu zijn we overeen gekomen met de politieschool in Asse dat we in een keer 80 mensen laten starten in december. We zullen bekijken om in 2020 opnieuw zo’n specifieke rekruteringscampagne te organiseren”, besluit De Witte.

Geen garantie

De 80 kandidaat-inspecteurs die slagen voor de selectieproeven studeren normaliter af in december 2020. Maar dan nog biedt het geen garantie dat zij aan de slag gaan in Vlaams-Brabant. “Zij kunnen eender waar een aanvraag indienen bij een korps naar keuze”, zegt korpschef Walter Endels van de politiezone HerKo (Herent/Kortenberg). “Maar hun stage moeten zij wel doorlopen in hun woonplaats. Als die in Vlaams-Brabant ligt is het aan ons om hen aan ons te binden en te overtuigen om te blijven”, aldus de korpschef die het initiatief volledig steunt. In politiezone HerKo is het tekort terug te brengen tot drie agenten. “Door een tekort begint men ook in elkaars vijver te vissen en daar lijdt iedereen onder, ook de burger. Minder volk leidt tot minder kwaliteit en dan moeten we snijden in alcoholcontroles, snelheidscontroles of antidiefstalpatrouilles.”