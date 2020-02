Nieuwstraat wordt afgesloten voor herstellingswerken Joris Smets

10 februari 2020

De Nieuwstraat in Wijgmaal wordt dinsdag 11 februari afgesloten voor herstellingswerken, zo laat de politie van Leuven weten. Er werd een verzakking in het trottoir vastgesteld waardoor dringende herstellingswerken noodzakelijk zijn. De rijbaan zal volledig afgesloten worden aan het kruispunt met de Baron Descampslaan. Enkel plaatselijk verkeer is toegelaten in de Nieuwstraat, die tijdelijk dubbelrichting wordt, zodat alle inrijdend verkeer de straat ook weer kan verlaten.