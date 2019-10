Nieuwe winkel van PME Legend opent in Diestsestraat EDLL

18 oktober 2019

13u52 0 Leuven In de Diestsestraat in Leuven is een nieuwe vestiging geopend van PME Legend. Het merk staat gekend voor herenkledij, geïnspireerd op ‘het leven van de cargo piloot’.

In de Diestsestraat in Leuven is een nieuwe winkel geopend van PME Legend. De mannenwinkel biedt kledij, geïnspireerd op de authentieke kleren van piloten uit vervlogen tijden en dat in combinatie met een hedendaagse look en feel. Van leren jassen tot shirts, truien, jeans en cargo broeken. Het pand in de Diestsestraat heeft een oppervlakte van 200 m² en werd ingericht als een oude vliegtuighangar, met verschillende vliegtuigonderdelen. Naast al dat shoppen, kunnen bezoekers in de nieuwe winkel ook genieten van een kopje koffie in de koffiebar. Inmiddels telt PME Legend zeven winkels en 15000 verkooppunten in de Benelux.

Morgen vindt de feestelijke opening plaats, met onder andere een optreden van Davy Gilles, bekend van De Romeo’s. Fans kunnen alvast met hem op de foto.