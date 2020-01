Nieuwe voorzitter Ho.Re.Ca Leuven waarschuwt voor overaanbod. “We moeten onze culinaire stad beschermen tegen deloyale concurrentie”, zegt Kevin Vanderauwera Bart Mertens

21 januari 2020

22u00 0 Leuven Op de nieuwjaarsreceptie van Ho.Re.Ca Leuven pleitte kersvers voorzitter Kevin Vanderauwera zopas voor maatregelen tegen een overaanbod in de sector. Volgens de opvolger van erevoorzitter Danny Justens moet het stadsbestuur samen met Ho.Re.Ca Leuven en andere handelsorganisaties de strijd aangaan tegen deloyale concurrentie. “Geloof me, niet enkel de horeca maar ook de stad zelf zal het slachtoffer worden van een overaanbod”, klinkt het.

Ho.Re.Ca Leuven moest dit jaar noodgedwongen uitwijken naar de Universiteitshallen in de Naamsestraat na de sluiting van Salons Georges op het Hogeschoolplein voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Het einde van een tijdperk zeg maar en dat was het ook voor erevoorzitter Danny Justens die de fakkel doorgeeft aan Kevin Vanderauwera, al blijft de man die 26 jaar lang Ho.Re.Ca Leuven in goede banen leidde wel aan boord als penningmeester. Opvolger Kevin Vanderauwera nam met mooie woorden afscheid van het voorzitterschap van Danny Justens. “Je kan de mooiste boot kopen, de snelste motor hebben en de beste stuurlui maar zonder een bekwame kapitein vaar je de verkeerde richting uit. De kapitein die aan het roer stond van onze boot heeft Ho.Re.Ca Leuven gestuurd door woelige waters en soms ook tegen de stroom in, waarvoor oprechte dank”, klonk het.

Vanderauwera gaat meteen door op de ingeslagen weg en roept het stadsbestuur van Leuven op om mee de strijd aan te gaan tegen deloyale concurrentie. “Onze stad is veranderd. Straten die vroeger vergeten waren, zijn nu prachtige horecaconcentraties geworden. Denk maar aan de Tiensestraat…Spijtig genoeg zijn bloeiende handelsstraten herschapen in dode saaie straten. Over het hoe en waarom is al veel inkt gevloeid maar het is wel zo. Als geboren en getogen Leuvenaar zijn veel klinkende namen uit mijn jeugd verdwenen maar gelukkig staat er een nieuwe generatie jonge ondernemers klaar die hippe en trendy concepten in onze stad uitbaten. Met de vele maaltijdbezorgers of snelle take away-zaken is er weer iets nieuw dat onze stad overspoelt en of al deze trends blijvers zijn, zal de toekomst uitwijzen. Maar…er zijn toch enkele aandachtspunten die we in het oog moeten houden in ons Leuven. Zo moeten we streven naar een kwaliteitsvolle horeca en waakzaam zijn voor een overaanbod. Geloof me, niet enkel de horeca maar ook de stad zelf zal daar het slachtoffer van worden. Ik roep de stad op om samen met ons en andere handelsorganisaties te vechten om onze culinaire stad te beschermen tegen deloyale concurrentie.”

Financiële ondersteuning

Ho.Re.Ca Leuven wijst ook op het belang van financiële ondersteuning voor de sector. “Dat de horeca belangrijk is, wordt al eens vergeten door een stadsbestuur. Ook al zitten onze leden van het bestuur in meerdere vergaderingen…spijtig genoeg is de grootste belangenvereniging voor de horeca vergeten toen de subsidies werden verdeeld. Wij vragen dan ook dat de middelen die voortvloeien uit de horeca ook zouden terugvloeien naar de horeca en dat we in dit proces een beslissende rol hebben in plaats van aan de zijlijn toe te kijken. Ook communicatie is een pijnpunt. Er wordt wel gecommuniceerd door de stad maar te weinig of te laat. Onze klanten en leveranciers worden voor voldongen feiten gesteld en zaakvoerders worden in het ongewisse gelaten als het over werkzaamheden in hun straat gaat. Of met andere woorden: duidelijke communicatie tussen stad en klanten enerzijds, en tussen horeca en stad anderzijds. Dit gegeven hebben we trouwens al aangehaald tijdens de opmaak van het horecabeleidsplan maar helaas lijkt dat grotendeels -en dit al voor de tweede keer- verticaal geklasseerd.”

Toch ziet Ho.Re.Ca Leuven de toekomst vooral positief tegemoet. “Door de aanhoudende inspanningen van de technische ploegen, de dienst Toerisme, de reinigingsdienst, de preventiedienst, het centrummanagement, de politie en de brandweer kunnen we onze stad veilig en proper houden”, zegt voorzitter Kevin Vanderauwera. “Leuven is en blijft een aantrekkelijke stad. Hoe beter we allemaal samenwerken in de toekomst hoe mooier Leuven zal worden en daar heeft iedereen voordeel bij.”