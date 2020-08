Nieuwe vloer voor sporthal Rijschool Bart Mertens

05 augustus 2020

12u00 3 Leuven In de stedelijke sporthal in de Rijschoolstraat in Leuven werd de afgelopen maanden hard gewerkt aan een nieuwe aangepaste sportvloer. Volgens schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) zal de vloer de veiligheid en het comfort voor de sporters aanzienlijk verbeteren.

Nadat eind 2019 de voorgevel van de Rijschool in Leuven al een opknapbeurt kreeg, is nu ook de binnenkant onder handen genomen. Dat was nodig, want de vloer in polybeton had haar beste tijd gehad. Het laagje polyurethaan kwam los, de toplaag vertoonde veel krassen en de belijning was op vele plekken afgesleten. Daarom werd de bestaande vloer van polybeton vervangen door een vlakelastische vloer met een polyurethaan toplaag. Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) ziet belangrijke voordelen: “Een vlakelastische vloer dempt meer en zorgt er dus voor dat sporten comfortabeler en gezonder kan vanaf nu in sporthal Rijschool. Het risico op kwetsuren is kleiner met dit type vloer.”

Den Haag

De Leuven Chiefs Inline Hockey Club spelen vaak in de zaal, maar daarnaast wordt de zaal ook gebruikt door zaalvoetbal- en volleybalclubs. En ook scholen en de naschoolse sport en buurtsport zijn vaste gebruikers. Het was dan ook noodzakelijk om rekening te houden met al de noden en wensen van de verschillende gebruikers bij de vernieuwing. Er kwam overleg in maart 2019 en er werd zelfs een studiereis naar Den Haag georganiseerd om een vlakelastische sportvloer te gaan testen. “Ik ben zeer blij met van het engagement van alle betrokkenen. De nieuwe vloer is het resultaat van de keuze waar iedereen zich in kon vinden”, aldus schepen Geleyns. “Met deze specifieke sportvloer in sporthal Rijschool maken we sporten in Leuven nog gezonder, veiliger en comfortabeler.”