Nieuwe Vlaamse regering onderzoekt tunnel tussen Tiense- en Diestsesteenweg Bart Mertens

30 september 2019

20u30 0 Leuven De nieuwe Vlaamse regering, met N-VA, CD&V en Open Vld in de rangen, zal onderzoeken of het mogelijk en betaalbaar is om de Tiense- en de Diestsesteenweg met elkaar te verbinden door de Expresweg te verlengen. “Dat gebied is ondertussen volgebouwd, maar misschien kan een zogenaamde boortunnel de oplossing bieden”, zegt Lorin Parys (N-VA).

De Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg zijn twee zorgenkinderen voor de Leuvense mobiliteit. Veel files tijdens de spitsuren, en ook daarbuiten is het altijd druk op de verbindingswegen met Diest en Tienen. De steenwegen breder maken, is alvast geen optie en dat zou ook niet passen in het mobiliteitsbeleid van het Leuvense stadsbestuur. Tel daarbij nog de dagelijkse files op de E40 en de E314 en je weet dat Leuven voor grote uitdagingen staat qua mobiliteit. In een iets verder verleden werd er gedroomd van een soort tweede ring rond Leuven, die gevormd zou moeten worden door de Expresweg als verbinding tussen de Tiensesteenweg en de Diestsesteenweg. Dat idee verdween lange tijd in de koelkast. Niet onlogisch, want ondertussen is het gebied tussen beide steenwegen volgebouwd. Theo Francken en Lorin Parys haalden het idee een tijd geleden toch vanonder het stof. “Zo’n verbinding zou een zegen zijn voor een vlottere mobiliteit. Misschien kan een tunnel de oplossing bieden in de toekomst”, klonk het toen.

De nieuwe Vlaamse regering vindt dat idee nog zo gek niet en maakt nu een budget vrij om de eventuele ondertunneling van het gebied tussen de Diestse- en Tiensesteenweg te onderzoeken. “Vroeger zou dat geen optie zijn geweest, maar ondertussen zijn er moderne technieken voorhanden. Een zogenaamde boortunnel zou letterlijk een uitweg kunnen zijn voor de fileproblemen”, zegt Lorin Parys van N-VA. “In het nieuwe regeerakkoord van de Vlaamse regering staat dat er een studie zal worden uitgevoerd. Het zal sowieso geen goedkope oplossing zijn. Maar of het een haalbaar project is, moet blijken uit de studie. Als je het niet onderzoekt, dan weet je het niet. We zullen dus onderzoeken of de Expresweg verlengd zou kunnen worden in de richting van de E314 om zo de verbinding te maken met de E40.”