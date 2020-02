Nieuwe verkeersmaatregelen in Matadi: “Uitbreiding van zone 30”, zegt schepen Dessers Bart Mertens

11 februari 2020

16u58 0 Leuven De stad Leuven neemt bijkomende maatregelen om de mobiliteit in de Matadiwijk te verbeteren. Zo wordt de zone 30 uitgebreid en komt er éénrichtingsverkeer in de Broekstraat en in de Leo Dartelaan. “We plaatsen ook snelheidsremmers en extra fietsenstallingen”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen).

De stad Leuven heeft de mobiliteit in wijk Matadi onder de loep genomen. Uit metingen blijkt dat 27% doorgaand verkeer is en 73 % bestemmingsverkeer. Ook opvallend: er wordt relatief snel gereden in de wijk en vooral in de echte woonstraten valt die onaangepaste snelheid op. Na overleg met de buurtbewoners worden er nu nieuwe maatregelen ingevoerd om de mobiliteit te verbeteren.

Betalend parkeren

“In de Broekstraat en in de Leo Dartelaan voeren we éénrichtingsverkeer in”, zegt schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). “We gaan ook extra fietsenstallingen plaatsen en snelheidsremmers om het verkeer af te remmen. Verder breiden we de zone 30 uit en wordt het betalend parkeren op de Geldenaaksebaan en in de Paul van Ostaijenlaan. Wie geen bewonerskaart heeft, moet vanaf dit voorjaar parkeergeld betalen in een deel van de Paul van Ostaijenlaan en de Geldenaaksebaan. Zo moedigen we bezoekers van Sportoase aan om de parking van de Philipssite te gebruiken. Het parkeerregime voor de rest van de wijk zal bekeken worden in het parkeerbeleidsplan dat in nog opmaak is. Ik zou dit geen eigen circulatieplan voor de Matadiwijk willen noemen maar eerder maatregelen die de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in deze woonwijk verhogen”, klinkt het.