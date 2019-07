Nieuwe trend? Museum PARCUM zet in op onthaasten Bart Mertens

31 juli 2019

16u40 2 Leuven Op zondag 4 augustus organiseert PARCUM een slow art-rondleiding voor individuele bezoekers. Met deze rondleiding wil het museum de zintuigen van de bezoekers prikkelen. “En hen uitdagen echt te leren kijken naar een kunstwerk”, zegt publieksmedewerker Silke Claes.

Als dialoogmuseum zet PARCUM sterk in op dialoog in de brede zin van het woord. Zo wil het museum met een slow art-rondleiding inzetten op dialoog tussen de kunstwerken en de bezoekers. “Veel bezoekers hebben de neiging om snel door een tentoonstelling te lopen”, zegt publieksmedewerker Silke Claes. “Met een slow art-rondleiding willen we mensen uitdagen een kunstwerk écht te ontdekken.”

Veel bezoekers hebben de neiging om snel door een tentoonstelling te lopen Silke Claes van Museum Parcum

Tijdens zo’n rondleiding worden enkele highlights uit de expo ‘This is not a collection’ belicht. Samen met een gids gaat de bezoeker op zoek naar het verhaal achter het werk maar even goed worden de emoties die het werk oproepen besproken. “Deze rondleiding geeft geen volledig overzicht van de tentoonstelling, maar focust op drie tot vier objecten. Op die manier kunnen we per kunstwerk een half uur blijven stilstaan en echt verdieping zoeken” besluit Silke Claes.

Praktisch

‘Slow art-rondleidingen’ op 4/08, 13/10 en 3/11, telkens van 11 uur tot 12.30 uur

PARCUM, Abdij van Park 7, Leuven

Tickets: € 12 standaard | € 8 kortinghouder | -12 jaar gratis + € 3 voor de gids

Meer info: www.parcum.be