Nieuwe speelplaats in De Mozaïek: “Groene oase tussen de muren” Bart Mertens

27 september 2019

16u36 0 Leuven In lagere school De Mozaïek in Kessel-Lo is zopas de nieuwe speelplaats officieel ingespeeld door de leerlingen. Geen stenen vlakte meer zoals vroeger maar een groene oase zoals de leerlingen zelf hadden aangegeven. “Vandaag is die droom werkelijkheid geworden met een groene oase op die de kinderen de natuur wil laten ontdekken via tal van speel- en leerkansen”, zegt directeur Geert Vandermeulen.

Samen met landschapsarchitect Bert Van Looveren van Parkoer.be werkte een projectgroep met vertegenwoordigers van het personeel, de leerlingenraad, de ouderraad en de plaatselijke parochiale verenigingen een speelplaatsconcept uit waarbij er plaats is voor actief leren. Het moest een speelplaats worden waar kinderen de natuur kunnen exploreren en zichzelf leren ontdekken via allerlei speel- en leerervaringen. Van boomstronken tot klimpalen en van picknicktafels tot een moestuin…de nieuwe groene oase in De Mozaïek is voor de leerlingen een droom die werkelijkheid is geworden.

Kinderen brengen vandaag de dag ontzettend veel tijd door voor een scherm. Daarmee leren omgaan, betekent ook dat je het alternatief moet aanbieden Directeur Geert Vandermeulen

“Kinderen brengen vandaag de dag ontzettend veel tijd door voor een scherm. Daarmee leren omgaan, betekent ook dat je het alternatief moet aanbieden. Voor ons is dat alternatief de groene speelplaats”, vertelt directeur Geert Vandermeulen. Tom Moons, de voorzitter van ouderraad formuleert het als volgt: “Onze school slaagt er al jaren in om vernieuwend en verfrissend uit de hoek te komen dankzij een sterke wisselwerking tussen ouders, leerlingen en leerkrachten. Deze groene speelplaats is dan ook een ode aan alle ouders die over de jaren heen hebben meegewerkt aan dit plan. “

Uiteraard volstaat het niet om enkel de infrastructuur aan te passen. De komende weken en maanden werkt de school met de leerlingen en het team ook een aangepast speelplaatsbeleid uit. “We merkten de voorbije jaren dat er heel wat conflicten in de klas terug te brengen waren naar iets dat op de speelplaats gebeurd was”, zegt zorgcoördinator Pieter Indesteege. “Een onderzoeksproject van studenten van de UCLL bracht aan het licht dat verveling hierbij dikwijls aan de basis lag. Dat gaan we met deze nieuwe speelplaats en het nieuwe speelplaatsbeleid aanpakken.”

Kunstproject

Bij de nieuwe speelplaats hoort ook een kunstproject. Samen met de buren van de Patroonschapstraat en curator Bjorn Van Poucke van The Crystal Ship werd gezocht naar een kunstenaar die het verhaal van de school in één beeld kon vatten. Uiteindelijk werd gekozen voor het project van kunstenaar Nean. Juf Astrid is in de wolken. “De muurschildering is een echt kunstwerk. De kinderen herkennen zichzelf, volwassenen voelen de emotie achter het werk.”