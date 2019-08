Nieuwe single voor Berry Quincy. Luister hier naar ‘Seeduway’... Bart Mertens

14u00 0 Leuven De populaire Leuvense band Berry Quincy pakt uit met een nieuwe single. Het nummer ‘Seeduway’ is de voorbode van het nieuwe album ‘The Herdman’ dat op 26 oktober wordt voorgesteld in Het Depot in Leuven.

Berry Quincy is terug van nooit weggeweest en lanceerde zopas de nieuwe single ‘Seeduway’. Met de release van het nieuwe nummer wil de Leuvense band haar trouwe fans nu al warm maken voor het nieuwe album ‘The Herdman’. Die plaat wordt op 26 oktober voorgesteld in de Leuvense concertzaal Het Depot. Voor de opnames van het derde album trokken de muzikanten naar de Daft Studio’s. Volgens kenners is het resultaat een verrassend experiment waarin de eclectische stijl van Berry Quincy nooit ver weg is. Wat te verwachten? Mix eigthies riffs met moderne beats en stevige zanglijnen! Feit is alvast dat de tickets de deur uitvliegen voor de voorstelling van het nieuwe album in Het Depot. Meer info: www.hetdepot.be.