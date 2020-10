Nieuwe seniorenresidentie aan Vaartkom: “Service zoals in een hotel” Bart Mertens

08 oktober 2020

12u00 0 Leuven In januari 2021 opent DOMITYS de deuren van haar derde Belgische residentie. Het nieuwe complex bevindt zich aan de Vaartkom in Leuven en kreeg de naam ‘Vaart Der Brouwers’. “Het project beschikt over 110 appartementen, volledig aangepast aan alle noden van senioren”, zegt directeur Steve Vandormael.

Het aantal actieve ouderen neemt toe in onze samenleving en hun leefomgeving is vaak niet aangepast aan hun levensomstandigheden. DOMITYS biedt naar eigen zeggen met een unieke concept een oplossing voor de steeds groter wordende vraag op de markt naar aangepaste huisvesting voor senioren. “We mikken op mensen die niet willen inboeten op autonomie en het comfort van thuis. Comfort is de rode draad in het verhaal”, zegt Steve Vandormael, directeur van residentie ‘Vaart Der Brouwers’ die in januari 2021 de deuren opent aan de Leuvense Vaartkom. “In de residentie is steeds een professioneel team aanwezig dat permanent beschikbaar is voor alle bewoners. Met uitzonderlijke troeven en service zoals in een hotel maken we het verschil voor zelfstandige senioren die op zoek zijn naar nieuwe en comfortabele huisvesting. We zijn een niet-medische serviceresidentie maar behouden zeer goede contacten met externe hulpverleners. Onze residenten hebben vrije toegang tot meer dan 850 m² ontspanningsruimte bestaande uit onthaal, bar, restaurant, zwembad, fitnesszaal, infraroodcabine en nog veel meer. Elke dag zal er ook gevarieerde animatie worden aangeboden met sport, cultuur en creatieve activiteiten.”