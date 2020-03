Nieuwe richtlijn voor provinciedomein: speeltuinen gaan dicht Bart Mertens

16 maart 2020

17u11 12 Leuven De provincie Vlaams-Brabant neemt nieuwe maatregelen voor haar domeinen. Meer concreet worden de speeltuinen gesloten in het domein in Kessel-Lo.

De provincie Vlaams-Brabant neemt nieuwe maatregelen voor de provinciedomeinen. Het domein in Kessel-Lo blijft open maar recreatiefuncties worden opgeschort. “Zo worden de speeltuinen gesloten. Onze provinciedomeinen blijven wel open om er te wandelen, te joggen en te genieten van de natuur. Zich ontspannen in de buitenlucht is gezond. Er wordt wel gevraagd een afstand van elkaar te bewaren. Op die manier willen we de verdere verspreiding van het coronavirus tegengaan en de gezondheid van de inwoners zo goed mogelijk vrijwaren”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor de Domeinen.

De bijkomende maatregelen gelden tot en met 3 april. Ook de Week van de Provinciedomeinen -die van 11 tot en met 19 april zou plaatsvinden- wordt afgelast.