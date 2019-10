Nieuwe refter voor school De Wijnpers: duurzaamheid troef Bart Mertens

22 oktober 2019

15u55 1 Leuven Provinciale school De Wijnpers in Leuven heeft een nieuwe refter. “Onze nieuwe refter is een fraai staaltje van een intense samenwerking”, zegt Lut Lambert, directeur van De Wijnpers. Gedeputeerde Bart Nevens (N-VA) voegt er nog aan toe dat er duurzame materialen werden gebruikt.

Duurzaamheid troef in provinciale school De Wijnpers. De school had nood aan een nieuwe refter en die is ondertussen een feit. Niet zomaar een refter maar een exemplaar dat het resultaat is van een samenwerking met duurzaamheid als insteek. De leerlingen van het vijfde jaar Artistieke Opleiding maakten het ontwerp, de firma Burovorm werkte het ontwerp uit en de mobiele ploeg van de provincie Vlaams-Brabant bouwde de oude refter om tot een moderne polyvalente ruimte. Naast de ‘refter’, waar de leerlingen hun lunchpauze doorbrengen, kan de ruimte ook gebruikt worden als extra lesruimte of leesruimte. Zo zit de bibliotheek van de school mee verweven in de tussenwanden. Verder kan de refter ook dienst doen als ontspanningsruimte of vergaderruimte.

Circulaire economie

“Het resultaat mag gezien worden”, zegt Bart Nevens (N-VA), gedeputeerde voor Onderwijs. “De leerlingen hebben uit deze ‘oefening’ heel wat ervaring kunnen putten die ze later in hun professionele loopbaan kunnen gebruiken. De provincie Vlaams-Brabant had extra aandacht voor duurzaamheid bij het gebruik van de materialen. Buroffice creations bvba, de leverancier van het materiaal, sloot zich aan bij het gedachtegoed van de circulaire economie waarbij grondstoffen zoveel mogelijk worden hergebruikt met zo min mogelijk verbruik van energie en transport. Zo zijn de zitkuipen van de stoelen bijvoorbeeld uit hout dat komt uit duurzaam beheerde bossen en zijn ze 100% recycleerbaar.”