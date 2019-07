Nieuwe plannen AWV: fietstunnels onder Nieuwe Mechelsesteenweg en fietsbrug over de E314 ADPW

02 juli 2019

23u28 20 Leuven Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de afgelopen maanden belangrijke knopen doorgehakt in het dossier van de fietspaden langs de Nieuwe Mechelsesteenweg, het stuk tussen de E314 en de Leuvense Ring (R23). Een fietsbrug over de E314, verschillende fietstunnels en een dubbelrichtingsfietspad langs de Nieuwe Mechelsesteenweg moeten ervoor zorgen dat fietsers sneller en veiliger van Leuven naar Herent kunnen fietsen.

AWV hield heel wat werkvergaderingen met projectpartners zoals het stadsbestuur van Leuven, het gemeentebestuur van Herent en de Fietsersbond Herent. Het fiets-, auto- en ook het busverkeer wordt beter van elkaar gescheiden, de kruispunten met verkeerslichten worden beter gespreid en de verkeerssituatie wordt overzichtelijker. Een eerste ruw voorontwerp is goedgekeurd, Wegen en Verkeer gaat dat tegen half 2020 uitwerken tot een meer gedetailleerd ontwerp.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts (N-VA- is tevreden dat het dossier gedeblokkeerd is: “We voorzien onder andere een fietsbrug over de E314, verschillende fietstunnels en een dubbelrichtingsfietspad langs de Nieuwe Mechelsesteenweg”, zegt Weyts. “Er staat een investering van minstens zeven miljoen euro in de steigers. Je zal veel sneller, comfortabeler en veiliger kunnen fietsen tussen Herent en Leuven. Zo willen we meer mensen verleiden om de auto wat vaker te laten staan en te kiezen voor de fiets”, meent Weyts.

Het tweerichtingsfietspad dat aan de westkant ligt, zal op drie manieren bereikbaar zijn voor fietsers en voetgangers vanuit de oostelijke kant van de Nieuwe Mechelsesteenweg. “Dit kan via beide fiets- en voetgangerstunnels aan de Vlietstraat (ten noorden van de E314 in Herent) en de (oude) Mechelsesteenweg (N26a). De derde mogelijkheid is oversteken ter hoogte van de Lüdenscheidsingel, waar de oversteek voor voetgangers en fietsers beveiligd wordt geregeld met verkeerslichten. Een vierde oversteek ter hoogte van Kareelveld zal bij de uitwerking van het ontwerp nog onderzocht worden”, weet Weyts.

Als je in de huidige toestand als automobilist over de Mechelsesteenweg van Leuven naar Herent rijdt, zijn tussen de ring rond Leuven (R23) en de E314 twee kruispunten met lokale wegen, namelijk Kareelveld en de (oude) Mechelsesteenweg. “Die twee aansluitingen maken de verkeerssituatie op deze drukke verkeersas weinig overzichtelijk, vertragen het verkeer en vormen conflictpunten voor zachte weggebruikers. Daarbij komt dat er momenteel aan Kareelveld alleen verkeerslichten staan voor voetgangers en fietsers, niet voor kruisend autoverkeer. In de toekomst zullen de twee aansluitingen daarom samengevoegd worden tot een overzichtelijk en veiliger kruispunt met verkeerslichten voor automobilisten. Fietsers en voetgangers zullen onder andere gebruik kunnen maken van de tunnel ter hoogte van het huidige kruispunt met de N26a”, zo zegt Weyts.

De aansluiting van Kareelveld aan de andere kant (ten westen) van de Mechelsesteenweg zal na de herinrichting verplicht ‘rechts in/rechts uit’ worden. Automobilisten die vanuit Leuven komen en naar de westelijke kant van Kareelveld willen rijden, en automobilisten die vanuit de westelijke kant van Kareelveld komen en richting Herent willen rijden, zullen moeten omrijden. Het stadsbestuur en Wegen en Verkeer bekijken nog samen welke route hiervoor het meest geschikt is. Wegen en Verkeer zal ook nog samen met haar partners de mogelijkheid onderzoeken om ter hoogte van Kareelveld ook een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers aan te leggen.