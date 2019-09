Nieuwe Parkwegbrug klaar tegen midden 2020. “Grote vooruitgang voor fietsers en voetgangers!” Bart Mertens

09 september 2019

10u00 0 Leuven Infrabel begint binnen enkele dagen met de bouw van een nieuwe Parkwegbrug in Heverlee. Tegen midden 2020 zullen fietsers en voetgangers opnieuw over een veilige verbinding beschikken tussen de Abdij van Park en de Philipssite. “Infrabel investeert 1,2 miljoen euro in deze infrastructuur voor zachte weggebruikers”, zegt woordvoerder Frédéric Petit. Het Leuvense stadsbestuur is blij dat er schot komt in het dossier.

Er is vooruitgang in het dossier van de veelbesproken Parkwegbrug dat al aansleept sinds 2016. Nadat er delen los waren gekomen, moest de brug over de spoorlijn noodgedwongen worden ontmanteld door beheerder Infrabel. Dat was bijzonder slecht nieuws voor de vele fietsers en voetgangers die de brug gebruikten als verbinding tussen de Abdij van Park en de Philipssite. Na veel discussies in de Leuvense politiek over een tijdelijke brug kwam er in september 2018 een bouwvergunning voor een nieuwe brug. Ondertussen is de tijd aangebroken om te beginnen aan de bouw van de nieuwe brug. De constructie gaat binnen enkele dagen van start en zal een klein jaar in beslag nemen.

4,5 meter breed

“De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Na de voorbereidende werken zullen de nieuwe landhoofden van de spoorbrug vanaf eind september ter plaatse worden gebouwd”, zegt Frédéric Petit van beheerder Infrabel. “Daarna zal het brugdek van de nieuwe brug worden opgebouwd. De nieuwe betonnen Parkwegbrug zal 4,5 meter breed zijn en wordt op dezelfde locatie -tussen de Abdij van Park en de Tivolistraat- gebouwd. Naast de bouw van een nieuwe brug vernieuwt Infrabel ook de afsluitingen langs het spoor aan de kant van de Tivolistraat over een afstand van één kilometer.”

Tot midden 2020 zullen fietsers en voetgangers de omleiding via de ring van Leuven moeten volgen Frédéric Petit van Infrabel

Uiteraard zal de bouw van de nieuwe brug tijdelijk hinder veroorzaken voor fietsers en voetgangers. “De werfzone zal volledig worden afgesloten voor doorgaand verkeer. Tot midden 2020 zullen fietsers en voetgangers de omleiding via de ring van Leuven moeten volgen om deze infrastructuurwerken volgens planning en op een veilige manier te kunnen uitvoeren. Het grootste deel van de werken kan overdag worden uitgevoerd. Gedurende enkele weekendnachten zullen er werkzaamheden boven de spoorlijn Leuven-Ottignies (lijn 139) gebeuren. Infrabel zal er alles aan doen om de hinder voor de buurtbewoners tot een minimum te beperken”, klinkt het.

Fietstunnel

Het Leuvense stadsbestuur is bijzonder tevreden dat er schot komt in het veelbesproken dossier. “De nieuwe Parkwegbrug komt er sneller komt dan oorspronkelijk gepland. Voor veel scholieren, fietsers en joggers is de brug een belangrijke en veilige verbinding naar de Parkabdij en naar de school”, zegt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina (CD&V). Ook schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) toont zich een tevreden man. “Het versneld afwerken van de Parkwegbrug betekent een grote stap vooruit voor de fietsers. Samen met de fietstunnel onder de Tiensesteenweg en het nieuwe fietspad in het talud langs het spoor is dit een mooie vooruitgang. Ook de heraanleg van de Martelarenlaan en de heropening van de Tivolibrug zullen het comfort van de fietsers in deze omgeving enorm verhogen.”