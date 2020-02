Nieuwe overeenkomst brengt cyclocross volgende drie seizoenen naar Leuven: “14 november is wellicht nieuwe datum” Bart Mertens

18 februari 2020

18u00 0 Leuven Dit weekend staat de GP Leuven op het programma op de terreinen van Kazerne De Hemptinne in Heverlee. Goed nieuws want de cyclocross zal ook de komende drie seizoenen in Leuven worden gereden. “Stad Leuven en Golazo bereikten hierover een akkoord”, zegt schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V).

Het wordt dit weekend wellicht weer een harde strijd voor de overwinning in de GP Leuven aan Kazerne De Hemptinne in Heverlee. Met Laurens Sweeck, Eli Iserbyt en Toon Aerts bij de mannen en Sanne Cant, Annemarie Worst en Denise Betsema bij de vrouwen staat er veel schoon volk aan de start van één van de laatste cyclocrossen van het seizoen. Schepen van Sport Johan Geleyns (CD&V) kijkt alvast uit naar de wedstrijd. “Vorig jaar kregen we hier ook één van de spannendste wedstrijden van het seizoen voorgeschoteld”, klinkt het. “Met toenmalig Belgisch kampioen Toon Aerts werd de erelijst weer een beetje mooier. We zijn ervan overtuigd dat het zaterdag opnieuw een mooie strijd wordt. Aerts kan zelfs alleen recordhouder worden met drie overwinningen in Leuven.”

Bij de junioren hoopt wereldkampioen Thibau Nys voor het tweede jaar op rij de overwinning op zijn palmares te schrijven om zijn successeizoen mooi af te ronden Erwin Vervecken

Ook legende Erwin Vervecken van organisator Golaza kijkt uit naar de strijd en dan vooral bij de vrouwen en de jeugd. “Ook bij de vrouwen en de jeugd belooft het de moeite te worden”, zegt Erwin Vervecken van organisator Golazo. “Bij de vrouwen verschijnen zo goed als alle toppers aan de start. En bij de junioren hoopt wereldkampioen Thibau Nys voor het tweede jaar op rij de overwinning op zijn palmares te schrijven om zijn successeizoen mooi af te ronden.”

Nieuwe datum

Tot zover het sportieve luik maar blijft de cross wel in Leuven de komende jaren? Dat blijkt het geval want de stad Leuven en Golaza zijn tot een akkoord gekomen voor de komende drie seizoenen. “We zijn heel blij dat de Leuvenaars ook de volgende jaren in eigen stad kunnen genieten van het veldrijden”, aldus schepen van Sport Johan Geleyns. “De voorbije drie jaar viel de cyclocross in Leuven twee keer op het einde van het veldritseizoen. Daar komt volgend seizoen wellicht verandering in. De wedstrijd wordt vermoedelijk verschoven naar 14 november, al moet daar nog een akkoord over gemaakt worden met de KBWB en de UCI. Als stad kunnen we enkel blij zijn met die vermoedelijke nieuwe datum.” Meer info: www.rectavitseries.be