Nieuwe mobiele snelheidscamera voor Leuvense politie ADPW

26 november 2019

17u35 0

De verkeerspolitie kreeg deze week een nieuwe mobiele snelheidscamera. “Dankzij dit toestel zal nog meer kunnen ingezet worden op verkeersveiligheid en met name dan op te snel rijden. Tot nog toe gebruikte de verkeerspolitie twee mobiele camera’s die waren ingebouwd in een anoniem politievoertuig voor snelheidscontroles op plaatsen waar geen vaste camera’s staan. Deze anonieme voertuigen vallen niet op, maar kunnen niet op alle plaatsen worden ingezet. De nieuwe mobiele camera staat op een poot en is makkelijk verplaatsbaar waardoor dit toestel veel meer mogelijkheden biedt. Dit toestel kan dus bijvoorbeeld ook in een berm langs de kant van de weg worden geplaatst”, zo klinkt het bij de Leuvense politie.

De inspecteurs van de verkeerspolitie krijgen deze week allemaal een opleiding om met het nieuwe toestel te leren werken. Vanaf volgende week zal het dan effectief op het terrein kunnen worden ingezet onder meer voor snelheidscontroles in de zones waar maximaal 30 km/uur mag gereden worden. Bijna elke week krijgt de politie vragen van buurtbewoners om in hun straat te controleren op snelheid. Dit mobiele toestel zal het makkelijker maken op deze vragen in te gaan.