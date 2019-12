Nieuwe mobiele snelheidscamera betrapte al 66 bestuurders ADPW

31 december 2019

De Leuvense verkeerspolitie kreeg eind november een nieuwe mobiele snelheidscamera. Dankzij dit toestel kon er nog meer ingezet worden op verkeersveiligheid en met name dan op het optreden tegen te snel rijden.

Tot dan toe gebruikte de verkeerspolitie vooral twee mobiele camera’s die waren ingebouwd in een anoniem politievoertuig voor snelheidscontroles op plaatsen waar geen vaste camera’s staan. Deze anonieme voertuigen vallen niet op, maar kunnen niet op alle plaatsen worden ingezet. De nieuwe mobiele camera staat op een poot en is makkelijk verplaatsbaar waardoor dit toestel veel meer mogelijkheden biedt. Dit toestel kan dus bijvoorbeeld ook in een berm langs de kant van de weg worden geplaatst.

Het nieuwe toestel werd ondertussen een maand effectief op het terrein ingezet, onder meer voor snelheidscontroles in de zones waar maximaal 30 km/uur mag gereden worden. Afgelopen maand liepen zo 66 bestuurders tegen de lamp op plaatsen waar anders moeilijk gecontroleerd kon worden. De nieuwe camera kan ook gemakkelijker ingezet worden in de binnenstad. Tijdens een controle in de Blijde Inkomststraat reed 11% van de gecontroleerde voertuigen te snel waarbij er in deze zone 30 één bestuurder zelfs aan 79 km/uur betrapt werd.