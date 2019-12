Nieuwe mobiele flitscamera betrapt meteen 66 hardrijders Kim Aerts

31 december 2019

14u09 0 Leuven De nieuwe mobiele snelheidscamera van de politiezone Leuven heeft de eerste maand 66 bestuurders geflitst.

De mobiele camera wordt vooral ingezet op plaatsen die anders moeilijk zijn om de snelheid te controleren. Tijdens een controle in de Blijde Inkomststraat reed elf procent van de bestuurders te snel. Een laagvlieger werd betrapt met een snelheid van 79 kilometer per uur. “Eind november kreeg de verkeerspolitie een nieuwe mobiele snelheidscamera. Dankzij dit toestel kon er nog meer ingezet worden op verkeersveiligheid en met name dan op het optreden tegen te snel rijden. Tot dan toe gebruikte de verkeerspolitie vooral twee mobiele camera’s die waren ingebouwd in een anoniem politievoertuig voor snelheidscontroles op plaatsen waar geen vaste camera’s staan. Deze anonieme voertuigen vallen niet op, maar ze kunnen niet op alle plaatsen worden ingezet”, zegt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero. “De nieuwe mobiele camera staat op een poot en is makkelijk verplaatsbaar waardoor dit toestel veel meer mogelijkheden biedt. Dit toestel kan dus bijvoorbeeld ook in een berm langs de kant van de weg worden geplaatst.”