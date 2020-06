Nieuwe Leuvenaar Paul Heyvaert (78) leidt als vrijwilliger heropening abdijkerk in Vlierbeek mee in goede banen: “Al ruim 370 bezoekers over de vloer” Bart Mertens

15 juni 2020

16u36 0 Leuven Paul Heyvaert (78) ruilde een jaar geleden Bonheiden in voor Kessel-Lo nadat zijn echtgenote vorig jaar overleed. Als nieuwe Leuvenaar slaagde Paul er snel in om zijn plaats te vinden in de lokale gemeenschap. Zo begeleidt hij bijvoorbeeld mee de heropening van de abdijkerk in Vlierbeek. “Er werd een plan uitgewerkt met pijlen en ontsmettingszuilen zodat een bezoek veilig kan verlopen”, zegt Paul.

Een jaar geleden verhuisde Paul Heyvaert van het landelijke Bonheiden naar de Leuvense deelgemeente Kessel-Lo. Daar had Paul een goede reden voor want op 21 juni 2019 overleed zijn echtgenote. Het was haar laatste wens om dicht bij haar kinderen en kleinkinderen te worden begraven en Paul volgde haar wens. Al bijna een jaar is Paul nu thuis in zijn appartement in Vlierbeek waar hij al snel zijn plaats vond in de lokale gemeenschap. “Ik ben heel sociaal en heb graag mensen om mij heen. Daarom sloot ik me aan bij verschillende seniorenverenigingen zoals Okra en Seniorama. Op een dag ontmoette ik Robrecht Janssen, de voorzitter van Heemkundige Kring Vlierbeek. Hij wist mijn interesse te wekken en zo werd ik ook lid van die kring. Sindsdien verdiep ik me in alles wat met de abdij van Vlierbeek te maken heeft.”

De lockdown was een tegenvaller. De voorbije maanden waren moeilijk. Hier in Vlierbeek misten velen een bezoekje aan de abdijkerk Vrijwilliger Paul Heyvaert (78)

Helaas kon Paul slechts twee vergaderingen bijwonen want toen gooide het coronavirus roet in het eten. Toch vond Paul Heyvaert een manier om zich ten dienst te stellen van de lokale gemeenschap. “De lockdown was een tegenvaller. De voorbije maanden waren moeilijk. Hier in Vlierbeek misten velen een bezoekje aan de abdijkerk. In dat prachtig gebouw werkt vooral de mooie lichtinval bijzonder rustgevend. Mensen zijn op zoek naar een plek om te bezinnen of tot rust te komen om deze periode en de moeilijkheden die ermee gepaard gaan een plaats te kunnen geven. Van zodra het bericht kwam dat de abdijkerk onder strenge voorwaarden opnieuw de deuren zou openen, twijfelde ik niet. Ik gaf me op als vrijwilliger om de heropening mee in goede banen te leiden. Er werd een plan uitgewerkt met pijlen en ontsmettingszuilen zodat het bezoek veilig kan verlopen. Dat velen hiernaar hadden uitgekeken, bewijzen de bezoekersaantallen. Op vijf zondagnamiddagen kregen we ruim 370 bezoekers over de vloer, zowel buren voor een bezinningsmomentje als mensen die vooral geïnteresseerd zijn in het gebouw. Gelukkig had ik de geschiedenis van de abdij goed bestudeerd. Zo kon ik wie vragen had informatie geven. Het is extra fijn dat ik als prille inwoner toch al een beetje gids kan zijn in de abdij van Vlierbeek”, besluit Paul Heyvaert.

Leuvens Historisch Genootschap

Paul voelt zich intussen helemaal thuis in Leuven en wil zich na de coronacrisis nog meer engageren. “Er is een open mentaliteit in Leuven. Iedereen is altijd heel vriendelijk. Dat maakt het natuurlijk gemakkelijk om je in te passen in de lokale gemeenschap. En ik beken: ik ben verliefd op Vlierbeek”, aldus Paul. Na de corona-epidemie wil hij zich nog verder engageren, onder meer in Lokaal Dienstencentrum Vlierbeek. “Mijn oudste dochter vertelde me dat ze nog helpende handen kunnen gebruiken. Recent werd ik ook lid van het Leuvens Historisch Genootschap. Ik ben gefascineerd door de rijke Leuvense geschiedenis, de architectuur en het verenigingsleven. Als nieuwe inwoner kan ik de slogan van de stad enkel bevestigen: eeuwenoud maar springlevend. Zo voel ik mij hier ook. Het is te zeggen…niet eeuwenoud maar wel springlevend. Ik ben 78 jaar maar ik voel me hooguit 20 jaar”, besluit Paul Heyvaert.