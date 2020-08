Nieuwe insectensoort duikt op in Leuven Kim Aerts

08 augustus 2020

12u20 0 Leuven Een nieuwe insectensoort is voor het eerst in ons land opgedoken. Het gaat om de mantispa styriaca, die begin augustus werd gespot in een Leuvense achtertuin. Het dier komt overwaaien uit Zuid-Europa.

De mantispa styriaca kan sinds 1 augustus als nieuwe insectensoort voor België worden bijgeschreven. Dit insect lijkt op een kruising tussen een gaasvlieg en een bidsprinkhaan. Het heeft lange voorpoten die geëvolueerd zijn tot krachtige grijparmen, die in minder dan zestig milliseconden kleine insecten kunnen vangen. Het insect vertoont veel gelijkenis met de Europese bidsprinkhaan, die in 2019 voor het eerst in Vlaanderen opdook.

“Toen ik het beestje opmerkte in een nachtvlinderval in mijn achtertuintje in Leuven herkende ik het niet meteen”, zegt Pieter Moysons van Natuurstudiegroep Dijleland. “Na enig opzoekwerk bleek het om een nieuwe soort voor België te gaan.”

‘Bidgaasvlieg’

De soort heeft nog geen Nederlandstalige naam, maar Natuurpunt suggereert bidgaasvlieg. De mantispa styriaca behoort tot de orde van de netvleugeligen waarin ook kevers, libellen en vlinders ondergebracht worden. Het insect leeft in Zuid- en Centraal-Europa. De dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in het midden van Frankrijk.

Vermoedelijk is het beestje met voertuigen meegelift vanuit Zuid-Europa. De vindplaats bevindt zich op tweehonderd meter van het treinstation van Leuven en maakt die veronderstelling aannemelijk. Natuurstudiegroep Dijleland en Natuurpunt Studie zullen in opdracht van de stad Leuven een grote inventarisatie uitvoeren van het spoorweggebied Leuven-Noord. Spoorwegterreinen leveren wel vaker zuiderse gasten op. Door de aanwezigheid van veel ballaststenen in de spoorwegbedding kunnen deze terreinen lang warmte vasthouden en vormen ze vaak een geschikt leefgebied voor warmteminnende soorten. Eén van de bekendste ‘treinlifters’ is de muurhagedis die via het spoornetwerk vanuit het zuiden heel Vlaanderen verovert.