Nieuwe geluidsschermen op de E314 in Wilsele Bart Mertens

21 april 2020

16u00 0 Leuven In februari stelde Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) 38 ingrijpende werkzaamheden voor op de snelwegen. In de regio Leuven zou vooral de werf op de E314 in Wilsele files opleveren voor de automobilisten maar door de corona-epidemie is dat euvel van de baan. Zopas werden er op een behoorlijk spectaculaire manier nieuwe geluidsschermen geplaatst.

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) kondigde in februari aan dat er dit jaar 81,6 kilometer wegdek wordt vernieuwd op onze snelwegen en dat er over een lengte van 20 kilometer nieuwe geluidsschermen worden geplaatst. Door die werkzaamheden werden er lange files verwacht maar die bleven uit nu er minder verkeer op de baan is door de corona-epidemie. Sommige werven werden ook tijdelijk stilgelegd. In onze regio sprongen vooral de werkzaamheden aan het viaduct op de E314 in Wilsele in het oog. De sanering en de verbreding van het viaduct duurt minstens nog tot in de zomer van volgend jaar maar langzaam maar zeker vorderen de werkzaamheden. Zo werden er bijvoorbeeld zopas op een behoorlijk indrukwekkende manier nieuwe geluidsschermen geplaatst. Nog dit voor de automobilisten die toch de baan op moeten in deze coronatijden: er is sprake van versmalde rijstroken en de oprit in Wilsele zal in beide richtingen worden afgesloten. Voor automobilisten die uit de richting van Lummen komen, zal de afrit Wilsele zelfs een half jaar lang worden afgesloten. Eenmaal de coronacrisis achter de rug is, mogen autobestuurders zich dan ook aan ernstige hinder verwachten op de E314 ter hoogte van Wilsele.