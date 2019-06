Nieuwe food trends komen tot leven op het Leuvense Food Fashion Festival EDLL

29 juni 2019

16u48 0 Leuven Het Food Fashion Festival op het Ladeuzeplein in Leuven is de eerste van een reeks culinaire evenementen in heel Europa. Het wordt georganiseerd door het voedselinnovatie-initiatief EIT Food van de Europese Unie. De organisatie wil bewustwording creëren over de impact van voedseltrends in onze samenleving.

Wat is de rol van sociale media in de manier waarop voedsel wordt geproduceerd? Hoe bepalen nieuwe voedingstrends zoals veganisme onze voedingsgewoonten? Dit zijn enkele vragen achter de nieuwe eettrends die tot leven kwamen tijdens het Food Fashion Festival op het Ladeuzeplein in Leuven.

Door middel van verschillende activiteiten, spelletjes, tentoonstellingen en een catwalk werden de belangrijkste trends op gebied van voeding in de kijker gezet. Voedingstrends geven de ontwikkeling van de voorkeur van de consument voor voedsel-gerelateerde gewoonten weer. Onze voorkeuren hebben een belangrijk effect op het voedselecosysteem: van boer tot bord. “Het is belangrijk voor burgers om zich bewust te zijn van de veranderingen in voedingsgewoonten en -technologieën. Het Food Fashion Festival is de ideale gelegenheid om niet alleen heerlijk eten te proeven, maar ook om te ontdekken hoe onze levensstijl van invloed is op de productie en consumptie van voedsel”, zegt Martine van Veelen, Directeur EIT Food CLC West.

Het evenement is opgezet rond een modeshow. Een catwalk met modellen die op voedseltrends gebaseerde kledij laten zien. “De verschillende jurken staan allemaal voor een voedseltrend. Er is een sociale media jurk, omdat mensen tegenwoordig zo snel mogelijk hun eten op Instagram willen zetten. Een meisjes draagt een insectenjurk en de vraag die daar achter schuilt is: kunnen insecten een alternatief zijn voor vlees? Het meisje dat een kartonnen jurk draagt weerspiegelt de verspilling van verpakkingen en tot slot zijn er ook speciale jurken gemaakt om lokaal voedsel te promoten. Het draait vooral rond bewustwording”, aldus Martine van Veelen.

Het Ladeuzeplein werd omringd door foodtrucks met innovatieve voedselcombinaties, zoals de veganistische Mexicaanse keuken en start-ups presenteerden nieuwe technologieën zoals 3D-voedselprinting.