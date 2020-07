Nieuwe focus voor Kom Op Voor Je Wijk: “Zorg voor elkaar” Bart Mertens

10u26 0 Leuven Kom Op Voor Je Wijk staat dit jaar in het teken van zorg tussen buren. “De coronacrisis heeft in Leuven een immense golf van solidariteit op gang gebracht. Die samenhorigheid wil de stad Leuven nog versterken via het succesvolle stadsproject Kom op voor je wijk. Projecten indienen kan nog tot 15 september”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Sinds 2000 ondersteunt de stad Leuven met het project Kom Op Voor Je Wijk initiatieven van Leuvenaars die samen hun straat of buurt willen verfraaien en buurtbewoners dichter bij elkaar willen brengen. Daarbij krijgen ze financiële en logistieke ondersteuning van de stad en worden ze van A tot Z begeleid bij de uitwerking van hun project. En de resultaten mogen er zijn, van muurschilderingen tot boekentillen en buurtmoestuinen. Het project viert dit jaar haar twintigste verjaardag en in het licht van de coronacrisis legt het Leuvense stadsbestuur een nieuwe focus: zorg voor elkaar.

Uiteraard blijft het mogelijk om ook projectaanvragen in te dienen die niet specifiek rond het thema zorg werken Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

“We willen de samenhorigheid die ontstond in moeilijke tijden versterken, onder meer via Kom Op Voor Je Wijk”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a). “De stad wil het succesvolle burenproject dit jaar inzetten om de verbondenheid en zorg tussen buren te ondersteunen en te verduurzamen. De eerstvolgende editie van Kom Op Voor Je Wijk zal dan ook helemaal in het teken van ‘zorg voor elkaar’ staan. Leuvenaars met ideeën voor hun buurt kunnen een projectaanvraag indienen tot 15 september. We bekijken ‘zorg’ heel breed. Alles wat aandacht en zorg voor elkaar op het niveau van de straat of de buurt kan versterken, willen we als stad mee ondersteunen. Uiteraard blijft het mogelijk om ook projectaanvragen in te dienen die niet specifiek rond het thema zorg werken.”