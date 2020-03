Nieuwe fietstunnel onder de Tiensesteenweg open EDLL

23 maart 2020

18u03 0 Leuven Goed nieuws voor fietsers, want de nieuwe fietstunnel onder de Tiensesteenweg in Leuven is sinds vandaag open. De tunnel, 25 meter lang en 4,5 meter breed, verbindt Kessel-Lo en Heverlee en is een belangrijk onderdeel van de fietssnelweg F24 Leuven-Tienen.

We moesten er even geduld voor hebben, maar de gloednieuwe fietstunnel onder de Tiensesteenweg is eindelijk open. Normaal stond de inhuldiging van de nieuwe fietstunnel gepland voor afgelopen vrijdag, maar toen gooiden fietsers roet in het eten door voor hun beurt de werf te betreden. Intussen heeft de aannemer de laatste hertellingen afgerond en is de fietstunnel klaar. Vanaf nu kunnen voetgangers en fietsers de Tiensesteenweg dus vlot en veilig onderdoor zonder ook maar één auto te kruisen.

De tunnel sluit langs de ene kant van de Tiensesteenweg aan op de fietsstraat in park Belle-Vue. Aan de andere kant komt de tunnel uit op een nieuw fietspad in de spoorwegberm. Dat fietspad sluit aan op de bestaande fietsbrug Tivoli over de sporen. “Met de fietstunnel werkt de stad opnieuw een ‘missing link’ weg in de drukke fietsverbinding tussen Heverlee, Kessel-Lo en het stadscentrum”, zegt schepen van openbare werken Dirk Vansina (CD&V).

Fietscomfort

“Alweer een grote stap vooruit voor het fietscomfort in onze stad. Samen met het nieuwe fietspad in het talud langs het spoor, de heraanleg van de Martelarenlaan, de fietsspiraal en binnenkort de opening van de nieuwe Parkwegbrug zal de fietstunnel het comfort en de veiligheid voor de fietser enorm verhogen”, aldus schepen van mobiliteit David Dessers (Groen).

Als de nieuwe Parkwegbrug over de sporen klaar is, kunnen fietsers vanuit Abdij van Park via een veilige en autoluwe route naar het stadscentrum rijden. Via de Parkwegbrug en de Tivolibrug steken ze dan de sporen over. Dankzij het nieuwe fietspad en de fietstunnel rijden ze onder de Tiensesteenweg naar park Belle-Vue en de Martelarenlaan zonder auto’s te moeten kruisen.

Er moeten nog wel een aantal kleine werken uitgevoerd worden. Zo komt er nog een bijkomende leuning in het midden van de trap aan de zijde van basisschool De Ark en komt er verlichting langs het volledige fietspad. Die werken laten nog even op zich wachten door de coronacrisis. De nieuwe tunnel en fietspad vormen daarnaast ook een belangrijke schakel in de realisatie van de fietssnelweg F24. Die zal in de toekomst Leuven met Tienen verbinden.

Kostenplaatje

Het totale kostenplaatje van de tunnel en het nieuwe fietspad bedraagt meer dan 4 miljoen euro. De provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid investeerden elk bijna 1,3 miljoen euro (Fietsfonds). Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) reikte dan weer een subsidie uit van 660.000 euro en het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Leuven deden daar nog respectievelijk 600.000 euro en 780.000 euro bovenop.

Omwille van de coronacrisis is de fietstunnel niet feestelijk geopend. Binnen blijven is nog steeds uitdrukkelijk de boodschap. Maar wie zich toch moet verplaatsen omwille van werk, kan de fietstunnel alvast uittesten.