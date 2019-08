Nieuwe fiets gestolen na eerste ritje naar station in Leuven: “Geschrokken van de schaamteloosheid waarmee m’n op klaarlichte dag fietsen pikt” KAR

29 augustus 2019

18u02 0 Leuven De ene dag koop je een fiets op een tweedehandsmarktje, de andere dag ben je hem al kwijt. “Ik ben geschrokken van de schaamteloosheid waarmee m’n overdag zulke diefstallen pleegt”, zegt Jeroen Reyniers uit Leuven.

Jeroen Reyniers tikte zondag een nieuwe fiets op de kop tijdens een tweedehandsmarktje. “Het was liefde op het eerste gezicht.” Maar het plezier was van korte duur. Reyniers stalde zijn aanwinst dinsdag, na een eerste ritje aan het station van Leuven, kant van Kessel-Lo. Toen hij om 17 uur terugkwam, was zijn fiets verdwenen. Het zware fietsslot werd door de dief kapot gewrikt en achtergelaten. “Ik ben vooral geschrokken van de schaamteloosheid waarmee dit op dat moment van de dag wordt gedaan. Zo brutaal open gewrongen, dat slot. Een duur slot vooral omdat ik het ook gebruik voor mijn Brompton-vouwfiets. Het slot was totaal vermorzeld. Tussen 12 en 17 uur lopen er dus criminele bendes rond in de fietsenstalling die er op een doordeweekse namiddag in slagen een slot, level 10, tot moes te vermalen en aan de haal te gaan met je fiets”, schudt Reyniers het hoofd. “Frustrerend omdat het de eerste rit was en een heel goede fiets.”

In stijgende lijn

De kans is erg klein dat Reyniers zijn fiets ooit zal terugzien. Een half jaar geleden bevestigde de Leuvense politie dat de meeste meldingen van diefstallen komen van de stationsbuurt, denk aan het Martelarenplein en het Professor Van Overstratenplein. Sinds Kerstmis zitten de fietsdiefstallen in de fietsenstallingen aan het station zelfs in stijgende lijn. De politie registreerde in totaal 1.744 fietsdiefstallen in Leuven in 2018. Dat is een lichte toename (1,8 %) in vergelijking met 2017. In 2014 waren er dat nog 1.900. Melding maken van een diefstal kan via het e-loket van de politie of via een aangifte op het commissariaat.