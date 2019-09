Nieuwe elektrische fietsen en hybride wagens voor Leuvense politie ADPW

05 september 2019

14u32 0 Leuven De Leuvense politie maakt steeds meer werk van duurzame mobiliteit en zet in op verplaatsingen met de (elektrische) fiets. “Niet alleen is dat goed voor het milieu, het zorgt ervoor dat politieagenten meer aanspreekbaar zijn. Daarom investeert de politie nu in 40 nieuwe elektrische fietsen. In totaal heeft de politie nu een 80-tal fietsen ter beschikking en ongeveer evenveel wagens. Dat wagenpark wordt stelselmatig vergroend, onder meer met de recente aankoop van enkele hybride ‘anonieme wagens’”, zegt korpschef Jean-Paul Mouchaers.

“Voor Leuven is een aanspreekbaar en zichtbaar politiekorps essentieel”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Leuvenaars geven aan dat ze de fietspatrouilles en wijkinspecteurs op de fiets als een meerwaarde zien in de stad. Het is dan ook logisch dat we investeren in nieuwe elektrische fietsen zodat zij hun werk in optimale omstandigheden kunnen uitvoeren.”

De Leuvense politie beschikt over 46 gewone dienstfietsen en 9 fietsen voor het fietsteam. Momenteel gebruikt de politiezone Leuven ook al 30 elektrische fietsen. Deze worden gebruikt voor korte verplaatsingen naar vergaderingen in het stadskantoor, op het justitiepaleis, enzovoort. Maar vooral de wijkinspecteurs maken intensief gebruik van deze elektrische fietsen. Op de fiets zien ze meer en komen ze op plekken waar ze met de wagen nooit zouden komen. We merken bovendien dat de wijkinspecteurs op die manier ook zeer aanspreekbaar zijn. Door het intensieve gebruik zijn deze fietsen ondertussen aan vervanging toe. Gespreid over twee jaar koopt de Leuvense politie nu 40 elektrische fietsen. Kostprijs: 2.300 euro per fiets, zonder onderhoud. De elektrische fietsen halen een snelheid van 25 kilometer per uur.

Hybride wagens

De politiezone Leuven heeft een vrij uitgebreid wagenpark van een 80-tal voertuigen. “De samenstelling daarvan is zeer divers: zo zijn er combi’s, motorfietsen, oproerwagens, lichte vrachtwagens, anonieme voertuigen en wagens zonder politie-uitrusting die enkel worden gebruikt voor administratieve verplaatsingen. Recent namen we twee hybride anonieme wagens in gebruik voor verkeerstoezicht en voor de lokale onderzoeksdienst. Het gaat om twee Volkswagens Passat GTE. Kostprijs met ombouw: 65.000 euro. Deze voertuigen rijden vooral korte afstanden waardoor ze bijna altijd volledig elektrisch rijden. De energie voor deze voertuigen zal binnenkort overigens worden geleverd door zonnepanelen op het dak van het politiehuis. Ook in de volgende vervangingsronde zullen anonieme hybride voertuigen worden aangekocht”, vertelt politiewoordvoerder Nicolas Del Piero.

De PZ Leuven nam recent ook drie nieuwe interventiecombi’s in gebruik. In dit geval gaat het om Volkswagens, van het type Transporter. Deze zijn uitgerust met een kantoorruimte met printer en met een kunststof achterbank. Zo is de kantoorruimte gemakkelijk proper te maken. Dat is ook nodig, want er worden regelmatig dronken personen mee vervoerd.