Nieuwe data voor Ideaal Wonen: “Event valt wellicht samen met Jaarbeurs” Bart Mertens

16 maart 2020

18u00 0 Leuven De populaire beurs Ideaal Wonen in de Leuvense Brabanthal zal naar alle waarschijnlijkheid samenvallen met de Jaarbeurs. Dat laat de organisatie weten die het event moest annuleren naar aanleiding van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Beurs Ideaal Wonen in de Brabanthal in Leuven stond op de agenda van 21 tot 29 maart maar moest noodgedwongen afgelast worden door de coronamaatregelen. Een stevige tegenvaller voor de organisatie maar die toont wel begrip voor de genomen beslissing in het belang van de volksgezondheid. De organisatoren bleven niet bij de pakken zitten en gingen meteen op zoek naar nieuwe data. “Ideaal Wonen is de grootste beurs voor huis- en tuininspiratie van Vlaams-Brabant met 12.000 m2 aan ideeën in de aanbieding maar ondanks alle voorbereidingen moesten we het event annuleren door de coronacrisis”, zegt Stefan Frissen. “We bekijken momenteel de mogelijkheden maar één ding is zeker: uitstel is geen afstel. De kans is groot dat de 48ste editie van Ideaal Wonen dit jaar zal samenvallen met de 74ste Jaarbeurs die reeds gepland staat van zaterdag 29 augustus tot en met zondag 6 september.” Meer info: www.ideaalwonen.be