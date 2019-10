Nieuwe culinaire hotspot in Leuven: Laura en Ruben openen Bar Jéröme EDLL

07 oktober 2019

17u34 1 Leuven Leuven is een nieuwe eetplek rijker! Laura Massa (30) en haar man Ruben Marck (33), bekend als de uitbaters van traiteur-en cateringzaak Convento Food, openen samen Bar Jérôme in het voormalig pand van bloemenzaak Young Amadeus. Het food-sharing concept staat er centraal.

Wie recent de Wandelingenstraat in Leuven passeerde, heeft het misschien al gespot: in het voormalig pand van bloemenzaak Young Amadeus pronkt nu Bar Jéröme, een nieuwe culinaire hotspot. De uitbaters zijn geen onbekenden in het Leuvense. Laura en Ruben zijn eveneens de trotste uitbaters van traiteur- en cateringzaak Convento Food. Hun zaak verplaatst nu van de Mechelsestraat naar het pand in de Wandelingenzaak en dat is niet alles. Ze verdelen het pand meteen in twee, met aan de rechterkant Convento Food en aan de linkerkant hun nieuwe eetplek Bar Jéröme. “Het was al lang onze droom om ooit een eetbar te openen waar klanten kunnen proeven van gezond en vers eten, zowel veggie, vegan, gluten-en lactose vrij alsook een stukje vlees of vis”, aldus de uitbaters. Bar Jéröme werd genoemd naar hun zoontje van 13 maanden oud.

“Klanten van Convento Food vroegen ons weleens: kunnen we hier niet eten? Maar in het pand van de Mechelsestraat was dat niet mogelijk. Het werd daar ook te klein om met acht personen te werken”, zegt Laura. Enkele maanden geleden kwam het pand van voormalig bloemenwinkel Young Amadeus vrij. “We hebben niet lang getwijfeld toen het pand te huur stond. We wouden altijd in de buurt blijven van de Mechelsestraat omdat hier een goede sfeer hangt tussen de handelaars. Die kans moesten we grijpen”, zegt Ruben. “Het was echt nu of nooit”, voegt Laura nog toe. Het koppel heeft het pand de afgelopen vier maanden volledig gerenoveerd.

Sharing is caring

In Bar Jéröme staat het sharing-concept centraal. “Onze huisspecialiteit? Sowieso de gevulde aubergine”, lacht Laura. “Maar ook de balletjes en frietjes van zoete aardappels lijken de mensen te bekoren”, klinkt het nog. De inspiratie voor de menukaart heeft het koppel opgedaan door te reizen. “We gaan overal ter wereld eten in ‘chique’ restaurants, maar ook zaken die er misschien afgrijselijk uitzien, maar waar je wel leuke combinaties tegenkomt”, aldus Ruben. “De gerechten die je krijgt bij Bar Jéröme zijn verfijnd en afgewerkt. Je zal niet het gevoel hebben dat je hetzelfde kan kopen bij de traiteurszaak”, voegt Laura nog toe. Laura neemt de bar en administratie voor haar rekening en Ruben houdt zich bezig met de leveringen van de traiteurszaak en helpt in de keuken. De uitbaters worden ondersteund door een team van acht personen. Wie trouwens nog op zoek is naar een nieuwe uitdaging: Bar Jéröme zoekt nog twee werknemers.

De nieuwe eetplek is geopend van woensdag tot en met zaterdag en biedt plaats aan 38 personen. Meer informatie vind je op www.barjerome.be