Nieuwe challenge: HLN gaat op zoek naar mooiste tuin en terras Nomineer jouw groen terras, of de tuin van de buren Bart Mertens

13 juli 2020

12u30 0 Leuven Wie heeft de mooiste tuin van Leuven? Nu staycation door het coronavirus aan populariteit wint, is een mooie tuin of een groen terras een aanwinst om de zomer gezellig in te vullen. HLN gaat daarom in onze regio op zoek naar de mooiste tuinen en terrassen.

Een staycation in je eigen tuin. Veel mensen genieten dezer dagen in een ligstoel, met een cocktail in de hand op hun eigen gazon tussen heel wat bloemenpracht. HLN Leuven gaat op zoek naar de mooiste tuinen en terrassen in de buurt.

Ken je iemand met een idyllische tuin of een zuiders terras? Of ben je bijzonder trots op je eigen rozen of zelfgekweekte tomaten in potten en bakken? Mail dan snel naar ba_mertens@hotmail.com en bezorg ons een foto van je paradijsje, en een korte beschrijving. Dan komt onze reporter binnenkort misschien langs om jouw groene parel te ontdekken.