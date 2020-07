Nieuwe challenge: HLN gaat op zoek naar de mooiste tuin en het mooiste terras Bart Mertens

13 juli 2020

12u30 0 Leuven Nu staycation door het coronavirus aan populariteit wint, is een mooie tuin of een groen terras een aanwinst om de zomer gezellig in te vullen. HLN gaat in onze regio een nieuwe ‘challenge’ aan en begint aan een zoektocht naar de mooiste tuinen en terrassen.

Het coronavirus is nog niet weg zoals blijkt uit het aantal dagelijkse besmettingen dat stilaan weer in stijgende lijn gaat. Dat brengt twijfel in de hoofden van de mensen die alsnog naar het buitenland op vakantie wilden gaan. Een leuke trip in eigen land behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden maar sommige mensen kiezer er deze zomer bewust voor om vakantie in eigen huis door te brengen. Of beter gezegd: in eigen tuin of op het mooi ingerichte terras van hun appartement. Het valt overigens op dat steeds meer mensen een verhoogde aandacht hebben voor de inrichting van hun terras om zo een tuingevoel te creëren. Niet onlogisch want zeker bij nieuwbouw is de tijd van kleine terrassen waar je enkel een stoel en een vuilnisbak op kan plaatsen definitief voorbij. Het terras wordt steeds meer een buitenleefruimte en dat is niet verwonderlijk als je weet dat de plaats voor een woning met tuin in Vlaanderen ondertussen bijzonder schaars is geworden. Met die evolutie in het achterhoofd gaat HLN deze zomer op zoek naar de mooiste tuinen en terrassen in onze regio in een nieuwe ‘challenge’. Ken je iemand met een mooie tuin of een origineel terras? Of ben je misschien zelf bijzonder trots op je eigen tuin of terras? Laat het ons weten via het e-mailadres ba_mertens@hotmail.com en dan komt onze reporter graag langs om jouw groene parel te ontdekken.