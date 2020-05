Nieuwe campagne ‘KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou’ wil studenten psychologisch ondersteunen Esther De Leebeeck

08 mei 2020

16u55 0 Leuven De KU Leuven heeft vandaag een nieuwe campagne gelanceerd. Met ‘KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou’ willen ze studenten ook mentaal ondersteunen in deze uitzonderlijke blok- en examenperiode.

Sinds maart volgen KU Leuven-studenten onderwijs online en is het leven op de campussen stilgevallen. Ook de blok- en examentijd zal anders dan normaal verlopen. Deze uitzonderlijke omstandigheden zorgen voor heel wat onzekerheid bij studenten. Sommigen kunnen zich net door de ‘rust’ beter voorbereiden op de examens, maar anderen vinden het moeilijk om zich aan te passen. Zij missen structuur en ondersteunende nabijheid van medestudenten en docenten. Om hen vlak voor de start van de examens een extra hart onder de riem te steken, heeft de Leuvense universiteit vandaag een nieuwe campagne gelanceerd onder de naam ‘KU Leuven staat (anderhalve meter) achter jou’.

Examenplanner of ademhalingsoefeningen

De universiteit ontwikkelde een gelijknamige website. Hierop kunnen studenten advies en tips krijgen over zelfzorg , een examenplanner, ademhalingsoefeningen, sociaal contact, blokken en examens afleggen in tijden van corona. Via een chatbox kunnen ze ook terecht bij een team van experten voor psychologische ondersteuning.

Faculteiten werken daarnaast nog initiatieven uit zoals een mentorprogramma voor eerstejaarsstudenten, blogs om ervaringen te delen en online gesprekken met studentenadviseurs. “Ook het mentale welbevinden vraagt veel aandacht”, zegt rector Luc Sels. “Met deze campagne willen we de solidariteit onderstrepen, het aanpassingsvermogen van lesgevers en studenten bewonderen en veel begrip tonen én geven”, besluit de rector.