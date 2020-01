Nieuwe basisschool KieM start in Leuven op 1 september 2020. “De eerste natuur- en montessorischool in de regio”, zegt Karolina Voordijk Bart Mertens

05 januari 2020

17u46 0 Leuven Leuven is vanaf september alweer een school rijker: basisschool KieM. De school biedt vanaf volgend schooljaar montessorionderwijs aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. “Het is de eerste natuur- en montessorischool in de regio Leuven. Er zullen tussen de 50 en 70 kinderen kunnen starten in onze school die rekening houdt met het ritme en de specifieke behoeften van elk kind”, zegt directrice Karolina Voordijk.

Het Leuvense onderwijs heeft nood aan meer scholen en stapje bij stapje komt er schot in de zaak. Eind vorig jaar raakte al bekend dat secundaire school De Nova vanaf september 2020 de deuren opent op campus Rerum Novarum in Kessel-Lo. Zopas raakte bekend dat er ook een basisschool met een bijzonder schoolconcept van start zal gaan in Leuven. Het gaat meer concreet om KieM, een school die wordt opgericht door een projectgroep van leerkrachten, ouders en onderwijsvernieuwers. KieM zal montessorionderwijs bieden aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

“KieM opent de deuren op 1 september 2020 in Kessel-Lo. Over de exacte locatie wordt er nog onderhandeld maar het staat vast dat de school van start zal gaan met plaats voor 50 tot 70 leerlingen. KieM wordt opgericht omdat elk kind uniek is. KieM is een school die rekening houdt met het ritme en de behoeften van het kind”, zegt directrice Karolina Voordijk.

Maria Montessori

In onze regio wordt KieM de eerste natuur- en montessorischool, een onderwijsmethode die meer dan een eeuw geleden werd bedacht door Dr. Maria Montessori. De montessoripedagogie raakte op meer dan honderd jaar tijd verspreid over de hele wereld. Vooral in Nederland zijn montessorischolen erg populair maar ook in ons land groeit de populariteit. In Antwerpen, Gent, Duffel, Meise en Oudenaarde zijn bijvoorbeeld al gesubsidieerde montessorischolen. Directrice Karolina Voordijk hoopt aan te sluiten in dat rijtje.

“Methodeonderwijs zoals de montessoripedagogie vertrekt vanuit de noden van het kind. Onze snel evoluerende samenleving is toe aan een visie zoals die van Maria Montessori. Naast kennis geven we aandacht aan noodzakelijke vaardigheden voor de jobs van morgen. De natuurlijke interesse -het vlammetje- wordt in een montessoriomgeving brandend gehouden. De natuur heeft veel te bieden. Dit contact met de natuur wil KieM hand in hand laten gaan met de digitalisering. Een natuurlijke omgeving zorgt voor een scala aan ontwikkelkansen die we ten volle willen benutten. Het KieM-team zet alles op alles om van KieM een erkende en gesubsidieerde school te maken omdat enkel zo toegankelijk onderwijs voor iedereen mogelijk is. Hiervoor zijn we in overleg met de bevoegde instanties zoals de onderwijskoepels, het CLB, AGODI en de stad Leuven. De maatschappij is klaar voor montessorionderwijs want de tijd dat we 25 leerlingen in een klas volpompen met kennis op de traditionele onderwijsmethode ligt nu wel stilaan achter ons.”

Geïnteresseerde ouders zijn meer dan welkom op de infoavond die op dinsdag 18 februari wordt georganiseerd in gemeenschapscentrum Bosstraat in Wilsele. Na de infoavond beginnen de inschrijvingen.

Meer info: www.kiemmontessori.be