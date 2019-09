Nieuw wandelboek smaakt naar meer Bart Mertens

27 september 2019

16u16 0 Leuven De provincie Vlaams-Brabant telt meer dan 3.200 kilometer bewegwijzerde wandelingen en wandelnetwerken. Toerisme Vlaams-Brabant bundelde een selectie van deze wandelingen in het nieuwe wandelboek ‘#dewandelprovincie’. “Dit boek moet wandelaars aanzetten om Vlaams-Brabant te bezoeken”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Toerisme Vlaams-Brabant selecteerde 24 wandelingen die garant staan voor een fijne wandelbeleving. De wandelingen zijn achteraan in het boek gebundeld als een set van praktische uitscheurbare fiches die men kan meenemen onderweg. De wandelingen in het boek ‘#dewandelprovincie’ zijn slechts voorproefjes want wie in Vlaams-Brabant komt wandelen, komt vaak niet met één dag toe volgens gedeputeerde Monique Swinnen. “We raden dan ook aan om een nachtje te blijven en gewoon verder te wandelen. Elke wandeltocht in Vlaams-Brabant is verbazend want er zit veel variatie in het Vlaams-Brabantse landschap en er valt zoveel te ontdekken en te beleven.”

“Het wandelboek brengt al deze landschappen en wat je kan bezoeken prachtig in beeld. Maar het blijft uiteraard niet bij verhalen en mooie foto’s. Dit boek nodigt uit om je wandelschoenen aan te trekken en onze provincie al wandelend te verkennen.” Het wandelboek #dewandelprovincie is gratis verkrijgbaar bij de toeristische infokantoren en de logies van Vlaams-Brabant en kan ook worden besteld via www.toerismevlaamsbrabant.be/wandelboek.