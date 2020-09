Nieuw verkeersbord langs Vlaamse gewestwegen: fietsers mogen door rood of oranje Bart Mertens

07 september 2020

17u30 0 Leuven Vlaams minister Lydia Peeters zakte vandaag af naar Wilsele bij Leuven met goed nieuws voor fietsers. De minister van Mobiliteit onthulde er het nieuwe verkeersbord dat fietsers toelaat om rechtdoor of rechtsaf te rijden, ook bij rood of oranje.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Vlaamse gewestwegen krijgen er een nieuw verkeersbord bij: ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’. Concreet betekent dat voor fietsers dat ze niet meer moeten wachten aan het rode licht als er zo’n verkeersbord staat aan de verkeerslichten. De tweewielers mogen dan rechtsaf of rechtdoor rijden, zelfs als het verkeerlicht op rood of oranje staat. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) zakte vandaag naar de Leuvense deelgemeente Wilsele af om het eerste bord officieel in te huldigen op het kruispunt van de Weggevoerdestraat met de Aarschotsesteenweg. “Met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) zijn we overeengekomen om het verkeersbord ‘rechtsaf/rechtdoor vrij voor fietsers’ officieel uit te rollen langs Vlaamse gewestwegen. Het verkeersbord zal binnenkort dan ook meer terug te vinden zijn in het straatbeeld en fietsers zullen hierdoor vaker rechtdoor of rechtsaf kunnen wanneer de verkeerslichten rood of oranjegeel zijn”, aldus minister Peeters. Ook Leuvens schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen) was aanwezig bij de onthulling van het nieuwe verkeersbord. “Onder meer de Fietsersbond was al langer vragende partij voor deze maatregel. Het komt het fietsverkeer ten goede”, aldus schepen Dessers die de vaste overtuiging heeft om van Leuven de fietsstad bij uitstek van het land te maken in de volgende jaren.